Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?

Regaib, Miraç, Berat kandili tarihleri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İslam dinin en mübarek aylarından olan 3 aylar Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri takvime göre belirlenen üç aylar farklılıktan dolayı her yıl farklı bir zaman dilimine denk gelmektedir. Peki Regaib, Miraç, Berat kandili tarihleri ne zaman? 3 aylar ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...