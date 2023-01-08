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Haberler Galeri Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?

Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?

Üç ayların başlangıcı 2023 yılında Ocak ayına denk geliyor. Bu sebeple Ramazan ayını heyecanla bekleyen Müslümanlar 3 ayların başlangıç tarihi araştırılmaya başladı. İlk orucun ne zaman tutulacağı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Regaib, Miraç, Berat kandili tarihleri ne zaman? 3 aylar ne zaman başlıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 16:36
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Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?

Regaib, Miraç, Berat kandili tarihleri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İslam dinin en mübarek aylarından olan 3 aylar Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri takvime göre belirlenen üç aylar farklılıktan dolayı her yıl farklı bir zaman dilimine denk gelmektedir. Peki Regaib, Miraç, Berat kandili tarihleri ne zaman? 3 aylar ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2023

2023 yılı Üç Ayların başlangıcı bu yıl 23 Ocak Pazartesi gününe denk gelmektedir. Receb, Şaban ve Ramazan ayından oluşan Üç Aylar İslam dininde ayrı bir öneme sahiptir. Bu aylarda Müslümanlar Allah (c.c.)'ın hoşnutluğunu kazanmak için vakitlerinin çoğunu ibadetle gerçirmektedir.

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Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?

REGAİP KANDİLİ MİRAÇ KANDİLİ BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların girişiyle birlikte kandiller de başlayacak. İşte kandil tarihleri:

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Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?

Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

Berat Kandili: 6 Mart Pazartesi

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Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?

ORUÇ NE ZAMAN?

2023 Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. İlk oruç 23 Mart 2023'te başlayacak, son oruç ise 20 Nisan 2023 tarihinde tutulacak.