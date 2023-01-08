HaberlerGaleriRegaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?
Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?
Üç ayların başlangıcı 2023 yılında Ocak ayına denk geliyor. Bu sebeple Ramazan ayını heyecanla bekleyen Müslümanlar 3 ayların başlangıç tarihi araştırılmaya başladı. İlk orucun ne zaman tutulacağı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Regaib, Miraç, Berat kandili tarihleri ne zaman? 3 aylar ne zaman başlıyor?