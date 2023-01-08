BEDELLİ ASKERLİK 2023 SONUÇLARI: Ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri belli oldu mu?

Bedelli askerlik sonuçlarının ne zaman duyurulacağı merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2023 Şubat dönemi için celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Gerçekleşen açıklamanın ardından askerlik için gün sayanlar detayları araştırmaya başladı. Peki Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak? 2023 bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?