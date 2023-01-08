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BEDELLİ ASKERLİK 2023 SONUÇLARI: Ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri belli oldu mu?

Bedelli askerlik sonuçlarının ne zaman duyurulacağı merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2023 Şubat dönemi için celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Gerçekleşen açıklamanın ardından askerlik için gün sayanlar detayları araştırmaya başladı. Peki Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak? 2023 bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 17:13
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BEDELLİ ASKERLİK 2023 SONUÇLARI | Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak? Kaç gün? Celp ve sevk tarihler... ZAMLI PARALI ASKERLİK ÜCRETLERİ

Askerlik için geri sayım başlarken 2023 Ocak ayıyla birlikte birçok detayda merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar arama motorlarında "Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak?", "2023 bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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BEDELLİ ASKERLİK 2023 SONUÇLARI | Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak? Kaç gün? Celp ve sevk tarihler... ZAMLI PARALI ASKERLİK ÜCRETLERİ

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

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BEDELLİ ASKERLİK 2023 SONUÇLARI | Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak? Kaç gün? Celp ve sevk tarihler... ZAMLI PARALI ASKERLİK ÜCRETLERİ

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

* 02 Şubat 2023

* 02 Mart 2023

* 06 Nisan 2023

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BEDELLİ ASKERLİK 2023 SONUÇLARI | Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak? Kaç gün? Celp ve sevk tarihler... ZAMLI PARALI ASKERLİK ÜCRETLERİ

* 04 Mayıs 2023

* 31 Mayıs 2023

* 06 Temmuz 2023

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BEDELLİ ASKERLİK 2023 SONUÇLARI | Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak? Kaç gün? Celp ve sevk tarihler... ZAMLI PARALI ASKERLİK ÜCRETLERİ

* 10 Ağustos 2023

* 07 Eylül 2023