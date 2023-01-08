Kurtlar çoban köpeğini parçaladı 🐺 Koyunları kurtardı ama kendisini kurtaramadı 🐕 Geriye sadece kafası ve kemikleri kaldı

Erzincan'lı çoban Mert Yılmaz, dağlarda tanık olduğu ilginç anları kamerayla kayda alıyor. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da takipçilerine video paylaşan Yılmaz, son olarak beslediği çoban köpeğinin annesinin kurtlar tarafından parçalandığını paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.01.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 14:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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