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Kurtlar çoban köpeğini parçaladı 🐺 Koyunları kurtardı ama kendisini kurtaramadı 🐕 Geriye sadece kafası ve kemikleri kaldı

Erzincan'lı çoban Mert Yılmaz, dağlarda tanık olduğu ilginç anları kamerayla kayda alıyor. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da takipçilerine video paylaşan Yılmaz, son olarak beslediği çoban köpeğinin annesinin kurtlar tarafından parçalandığını paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.01.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 14:42
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Kurtlar çoban köpeğini parçaladı 🐺 Koyunları kurtardı ama kendisini kurtaramadı 🐕 Geriye sadece kafası ve kemikleri kaldı

Erzincan'da Mert Yılmaz isimli Youtuber, koyun sürüsüne eşlik eden çoban köpeğinin annesinin kurtlar tarafından parçalandığını takipçileriyle paylaştı.

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Kurtlar çoban köpeğini parçaladı 🐺 Koyunları kurtardı ama kendisini kurtaramadı 🐕 Geriye sadece kafası ve kemikleri kaldı

Akrabasının koyun sürüsüne kurtların saldırdığını söyleyen Yılmaz, çoban köpeğinin kurtları sürünün dışına çıkardığını ancak sonra kendisinin kurtlara yem olduğunu belirtti.

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Kurtlar çoban köpeğini parçaladı 🐺 Koyunları kurtardı ama kendisini kurtaramadı 🐕 Geriye sadece kafası ve kemikleri kaldı

Yılmaz videosunda olayı şu şekilde anlattı:

6 tane kurt sürüye saldırıyor. Sürüde olan köpek kurtları sürünün içine bırakmıyor. Çobanla birlikte köpek kurtları sürünün içinden çıkarırken, kurtlar koyun yakalayamıyor. Bir kurdu yakalayan köpek diğer kurtların saldırısına uğruyor. Daha sonra kurtlar sürü köpeğini parçalarken, geriye sadece kafası ve kemikleri kalıyor.

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Kurtlar çoban köpeğini parçaladı 🐺 Koyunları kurtardı ama kendisini kurtaramadı 🐕 Geriye sadece kafası ve kemikleri kaldı
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Kurtlar çoban köpeğini parçaladı 🐺 Koyunları kurtardı ama kendisini kurtaramadı 🐕 Geriye sadece kafası ve kemikleri kaldı