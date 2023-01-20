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Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri! Ramazan ayı hangi tarihte?

Üç aylar ne zaman başlıyor sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İslam aleminin en kıymet verdiği aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Hicri ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı sebebiyle her yıl 10 gün geriye gelmektedir. Peki Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandilleri ne zaman? Üç aylar ayın kaçında başlıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:18
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Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri! Ramazan ayı hangi tarihte?

Rahmet ve bereket ayları olan üç aylar 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başlıyor. Allah'ın rahmet ve bereketinin üzerlerde olduğu Recep, Şaban ve Ramazan ayları büyük bir sevinçle karşılanıyor. Her yıl 10 gün fark eden 3 ayların 2023 yılında hangi zaman dilimlerine denk geldiği merak ediliyor. Peki 2023 üç aylar ayın kaçında başlıyor? İşte dini günler takvimi...

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Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri! Ramazan ayı hangi tarihte?

2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, Recep ayı ile beraber 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri! Ramazan ayı hangi tarihte?

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü başlayacak.

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Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri! Ramazan ayı hangi tarihte?

RAMAZAN AYI 2023 HANGİ TARİHTE?

Üç ayların sonu olan ve oruç ibadetiyle taçlanan Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü yaşanacak.

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Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri! Ramazan ayı hangi tarihte?

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.