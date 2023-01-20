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Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri! Ramazan ayı hangi tarihte?
Üç aylar ne zaman başlıyor sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İslam aleminin en kıymet verdiği aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Hicri ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı sebebiyle her yıl 10 gün geriye gelmektedir. Peki Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandilleri ne zaman? Üç aylar ayın kaçında başlıyor?