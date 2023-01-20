Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri! Ramazan ayı hangi tarihte?

Rahmet ve bereket ayları olan üç aylar 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başlıyor. Allah'ın rahmet ve bereketinin üzerlerde olduğu Recep, Şaban ve Ramazan ayları büyük bir sevinçle karşılanıyor. Her yıl 10 gün fark eden 3 ayların 2023 yılında hangi zaman dilimlerine denk geldiği merak ediliyor. Peki 2023 üç aylar ayın kaçında başlıyor? İşte dini günler takvimi...