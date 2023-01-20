Mardin’de 5 kişinin infaz edildiği saldırı anı kamerada! Kafalarına tek tek sıktılar

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.