20 Ocak 2023, Cuma
Mardin'de 5 kişinin infaz edildiği saldırı anı kamerada! Kafalarına tek tek sıktılar
Mardin'in Artuklu ilçesinde, hareket halindeki cipe düzenlenen, Irak uyruklu 5 kişinin yaşamanı yitirdiği silahlı saldırı termal kameraya, saldırganların takip anları da bir dinlenme tesisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Termal kamera görüntülerde aracın sağında ve solundaki iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hafif ticari araca binerek hızla uzaklaşıyor.
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:22
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