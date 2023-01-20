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Mardin'de 5 kişinin infaz edildiği saldırı anı kamerada! Kafalarına tek tek sıktılar

Mardin'in Artuklu ilçesinde, hareket halindeki cipe düzenlenen, Irak uyruklu 5 kişinin yaşamanı yitirdiği silahlı saldırı termal kameraya, saldırganların takip anları da bir dinlenme tesisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Termal kamera görüntülerde aracın sağında ve solundaki iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hafif ticari araca binerek hızla uzaklaşıyor.

Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:22
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Mardin’de 5 kişinin infaz edildiği saldırı anı kamerada! Kafalarına tek tek sıktılar

Olay, 19 Ocak günü saat 00.30 sıralarında uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

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Mardin’de 5 kişinin infaz edildiği saldırı anı kamerada! Kafalarına tek tek sıktılar

Yakınlarını ziyaret etmek ve Diyarbakır'da muayene için randevu aldıkları hastaneye gelmek için Irak'ın Duhok kentinden çıkan akraba 5 kişinin içinde bulunduğu cip, hafif ticari araçtaki 2 kişi tarafından takibe alındı.

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Mardin’de 5 kişinin infaz edildiği saldırı anı kamerada! Kafalarına tek tek sıktılar

Bir süre sonra ticari araçtan cipe ateş açıldı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği cipin araçla önünü kesen saldırganlar, aşağı indi. Cipin yanına giden saldırganlar, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, kaçtı.

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Mardin’de 5 kişinin infaz edildiği saldırı anı kamerada! Kafalarına tek tek sıktılar

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

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Mardin’de 5 kişinin infaz edildiği saldırı anı kamerada! Kafalarına tek tek sıktılar

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.