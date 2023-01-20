Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte daha da ılımanlaşan Akdeniz Bölgesi'nin üreticileri de tropik ve subtropik ürünlere yönleniyor, ekim ve ürün sayısı da yaygınlaşıyor. Daha önce bir birinden farklı ürünlerin yetiştiği bölgede bu sefer de tropik ürünlerden gölevez olarak da bilinen kolakasın bahçesi kuruldu.