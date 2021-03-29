Rami Gıda Toptancıları Hali taşınıyor! İşte yeni adresi

Rami'deki mevcut toptancıların zor şartlarda ticaret yaptığını dile getiren Karlı, "1985 yılında Eminönü Unkapanı'ndan geçici olarak, iki yıllığına Rami'ye geldik. Binden fazla dükkan var ama sadece 200-300 dükkanın altyapısı mevcut. Diğer dükkanların altyapısı yok. Yeni çarşımız bütün sosyal donatılara sahip bir site olacak." dedi.