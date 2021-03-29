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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Rami Gıda Toptancıları Hali taşınıyor! İşte yeni adresi Rami Gıda Toptancıları Hali taşınıyor! İşte yeni adresi Rami Kışlası yanında 36 yıldan beri faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'na taşınmayı heyecanla bekliyor. Giriş Tarihi: 29.03.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:03
Eminönü Unkapanı'ndan 1985 yılında Rami'ye taşınan hal esnafı, 21 ve 42 metrekarelik dükkanlarda ticaret hayatını halen sürdürüyor. İstanbul Gıda Toptancılar Tüccarlar Derneği'nin (İGDOT) girişimiyle, Başakşehir Kayabaşı Batı Resneli Bölgesi'ndeki arsa bir süre önce satın alındı.
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Bu arsada 2017'nin Ocak ayında ihalesi tamamlanan modern çarşının inşaatı aynı yılın kasımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatıldı. Yaklaşık 3,5 yılda tamamlanan çarşıda yer alan dükkanların anahtarları esnafa teslim edilmeye başlandı.
İGDOT Başkanı Mustafa Karlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 322 bin metrekarelik yeni çarşının 70 bin metrekaresinde üstü kapalı sokağın bulunduğunu söyledi.
Karlı, çarşıda 1138 bağımsız dükkan, 5 bin 770 metrekarelik umumi depo, 480 metrekarelik 2 restoran, 8 bankalık blok, yaklaşık 2 bin 600 araçlık otopark, 1200 kişilik cami, ticaret bloğu, tıp merkezi, büfeler, hizmet dükkanları ve idari binadan oluşan modern yerleşke inşa edildiğini belirtti.
Rami'deki mevcut toptancıların zor şartlarda ticaret yaptığını dile getiren Karlı, "
1985 yılında Eminönü Unkapanı'ndan geçici olarak, iki yıllığına Rami'ye geldik. Binden fazla dükkan var ama sadece 200-300 dükkanın altyapısı mevcut. Diğer dükkanların altyapısı yok. Yeni çarşımız bütün sosyal donatılara sahip bir site olacak." dedi.