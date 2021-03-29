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Kahreden detay! Cumhuriyet savcısı doğum gününde başından vurulmuştu

Yozgat'ta doğum günü kutlamasında başından silahla vurularak yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ailesi tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı. Rahime ve Ramazan Salkım çifti, evlendikten 17 yıl sonra 3 aylıkken evlat edindikleri tek çocukları Özlem'i kaybetmenin acısını yaşadı.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:11
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Kahreden detay! Cumhuriyet savcısı doğum gününde başından vurulmuştu

Sorgun Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, geçen 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

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Kahreden detay! Cumhuriyet savcısı doğum gününde başından vurulmuştu

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Salkım, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Özlem Salkım'ın cenazesi, memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Bulak köyünde toprağa verildi.

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Kahreden detay! Cumhuriyet savcısı doğum gününde başından vurulmuştu

Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunan astsubay, uzman çavuş, adliye çalışanı ile cumhuriyet savcısı 4 arkadaşı gözaltına alındı.

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Kahreden detay! Cumhuriyet savcısı doğum gününde başından vurulmuştu

Şüpheliler, Özlem Salkım'ın, silahla oynarken kendisini vurduğunu ileri sürdü. 3 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, tabancanın sahibi astsubay A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kahreden detay! Cumhuriyet savcısı doğum gününde başından vurulmuştu

3 AYLIKKEN EVLAT EDİNİLMİŞ
Ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olan Özlem Salkım'ın, Rahime ve Ramazan Salkım tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı. 1976 yılında evlenen çiftin, 4 yıl sonra doğan kızları 2 gün sonra hastanede ölünce, bir daha çocukları olmadığı, bunun üzerine 1993 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurup, 3 aylıkken Özlem'i evlat edindiği öğrenildi.