Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası...

Ramazan'ın son cuması neler yapılır? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sona ermesine kısa bir süre kaldı. Bu sene Ramazan ayının son cuması ise yarın. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, bir yandan da Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünü yaşıyor. Peki, Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 16:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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