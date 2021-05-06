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Haberler Galeri Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası...

Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası...

Ramazan'ın son cuması neler yapılır? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sona ermesine kısa bir süre kaldı. Bu sene Ramazan ayının son cuması ise yarın. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, bir yandan da Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünü yaşıyor. Peki, Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 16:39
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Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası...

Ramazan'ın son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşılırken, gözler Ramazan'ın son cumasına çevrildi. Bu mübarek gün de neler yapılması gerektiğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası...

RAMAZAN'IN SON CUMASI HANGİ NAMAZ KILINIR?

Ramazan ayının son cumasına özel kılınması gereken bir namaz bulunmuyor.

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Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası...

RAMAZAN'IN SON CUMASI OKUNACAK DUA

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde Ramazan'ın son cuması okunacak dualar arasında "Cüzdan duası" yer alıyor. Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) geçerli mâkul bir kaynağı yok.

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Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası...

BOLLUK-BEREKET, RIZIK GENİŞLİĞİ İÇİN NELER YAPILIR?

* Her akşam aksatmadan Vâkıa Sûresi okuyun
* Yemeklerden sonra yemek duâsı okuyun
* Yemeklerden sonra tabağınızı sünnetleyin
* Bol bol şükredin ve "Elhamdülillah" deyin.
* İşlediğiniz tüm günahları terk edin.
* Rabbimizi bol bol zikredin.

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Ramazan'ın son cuması neler yapılır? Ramazan ayının son cuması okunacak dua ve kılınacak namaz nedir? Cüzdan duası...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.