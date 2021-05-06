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Haberler Galeri BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, TV ünitesi, valiz çeşitleri...

BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, TV ünitesi, valiz çeşitleri...

BİM 7 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hemen şunu belirtelim ki, BİM marketlerin cuma günü satışa çıkması beklenen indirimli ürünleri, tam kapanma kapsamında alınan tedbirler nedeniyle çarşamba günü raflarda yerini aldı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 7 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 17:32
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BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, TV ünitesi, valiz çeşitleri...

BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu merakla araştırılıyor. BİM marketlerin kampanyalı ürünlerini merak eden vatandaşlar, cuma günü hangi ürünlerin olacağını araştırıyordu. Tam kapanma kapsamında cuma günü kampanyaları çarşamba günü başladı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, TV ünitesi, valiz çeşitleri...

Schwartz Dikiş Makinesi

• Ayarlanabilir 16 dikiş stili: düz, zikzak, dekoratif dikişler
• Basitleştirilmiş diş açma
• Ters fonksiyon
• Otomatik 4. adımda ilik açma
• Led ışıklı aydınlatma
• Temel dikiş aksesuarlarından oluşan mini aksesuar seti
• İplik tansiyonu ayarları
• Aksesuarlar: adaptör, ayak kumandası, 4 adet iğne (# 90/14), iplik geçirici, makara pimi, düğme deliği, düğme dikiş plakası, tornavida, fermuar ayağı, dikiş sökücü, 4 adet bobin

Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi

• 220-240 V
• Tek seferde 4 fincan pişirme

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BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, TV ünitesi, valiz çeşitleri...

Blender Seti

• Voltaj: 220-240V/50-60 Hz
• AC motor

18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı

Çay Makinesi

• Kaynama, susuz kalma koruması
• Çıkarılabilir çay süzgeci

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BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, TV ünitesi, valiz çeşitleri...

Işıklı Kettle

• Otomatik kapanma
• Susuz (kuru) çalışma emniyeti

Mini Boy Çaydanlık

• 304 kalite paslanmaz çelik
• Bakalit kulp ve tepe

Döküm Tencere ~22 cm

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BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, TV ünitesi, valiz çeşitleri...

Yuvarlak Döküm Izgara Tavası ~28 cm

Granit Efektli Krep Tavası ~ 26 cm

İpli Doğrayıcı

• 500 ml hacimli hazne

6'lı Altın Yaldızlı Gaia Meşrubat Bardağı