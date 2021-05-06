BİM cuma indirimleri neler? 7 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, TV ünitesi, valiz çeşitleri...

BİM 7 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hemen şunu belirtelim ki, BİM marketlerin cuma günü satışa çıkması beklenen indirimli ürünleri, tam kapanma kapsamında alınan tedbirler nedeniyle çarşamba günü raflarda yerini aldı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 7 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 17:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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