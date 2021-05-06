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Haberler Galeri Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi ne zaman? Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi huşu içinde karşılanacak. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi heyecanla bekleniyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:59
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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ramazan'ın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olarak Kur'an'da geçmektedir. Tam kapanma süreci içerisinde Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni evlerinde ibadet ve dua ederek geçirecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak ediliyor. 2021 yılı Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NEDEN MÜBAREKTİR?

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere iioğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.