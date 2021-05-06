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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi
Kadir Gecesi ne zaman? Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi huşu içinde karşılanacak. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi heyecanla bekleniyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet Kadir Gecesi tarihi...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:59
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