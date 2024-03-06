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Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...

Ramazan'ın ilk gecesi, Müslümanlar için önemli bir manevi başlangıç ve bereketin habercisi olarak kabul edilir. Bu gece, duaların ve ibadetlerin kabul olacağına inanılan müstesna bir zaman dilimidir. Müslümanlar, bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek için çeşitli ibadetlerde bulunurlar. Ramazan'ın ilk gecesi, özellikle Fetih Suresi'nin okunmasıyla anlam kazanır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:37
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Ramazan’ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...

Fetih Suresi, Müslümanlar için büyük bir zaferin ve bereketin müjdecisi olarak kabul edilir. Sure, Allah Resulü (sav)'ün hayatında önemli bir dönemeç olan Hudeybiye Anlaşması'nın müjdelendiği bir dönemde indirilmiştir. İlk ayetinde zaferin müjdesini verdiği için "Fetih" adını taşıyan bu sure, İslam tarihindeki önemli bir zaferi ve barış anlaşmasını simgeler. Müslümanlar için manevi bir başlangıç olan Ramazan'ın ilk gecesi, bu gibi önemli olayların anlamını kavramak ve dua etmek için ideal bir fırsattır.

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Ramazan’ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...

FETİH SURESİNİN ANLAMI NEDİR?

Fetih suresi, Medine döneminde inmiştir. 29 ayet olan sureye adını 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen "fetih" kelimesinden almıştır. Sure de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye Antlaşması, cihat, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu edilir.

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Ramazan’ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...

FETİH SURESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Fetih Suresinin değeri ve özelliği hakkında Hz. Peygamber şu açıklamayı yapmıştır: "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi"; Peygamberimiz bunu söyledikten sonra Fetih suresini okumuşlardır (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

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Ramazan’ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

"Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, anki Mekke'nin fethinde Peygamber (sav) ile beraber bulunmuş gibidir."

Abdullah bin Muğaffel (Radıyallahü Anh) dedi ki: "Resulullah (sav)'i Mekke'nin fethi günü devesinin üzerinde sesini titretip makam yaparak Fetih suresini okurken gördüm."

(Buhârî, Megazi, 48, Tefsir (Sure), 48; Fedâilül-Kuran, 24, Tevhid, 50; Müslim, Müsâfir'ın, 238; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/55,56)

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Her kim Ramazan'ın birinci gecesi iki rekat namaz kılar, her rekatında Fetih suresini okursa, Allah'u Teala onu bütün sene korur."

Bursevi, Rûhul-Beyân, 9/61

Kur'an'ın diğer sure ve ayetlerinde olduğu gibi Fetih suresinin de, namazlarda, namazlardan sonra, cami ve mescitlerde, geceleri, Ramazan ayında, mübarek gecelerde okunması daha faziletlidir.

Peygamber Efendimizin hikmetini övdüğü, Allah rızası için okunduğunda hayırlı kapıların açılacağına inanılır. Bundan dolayı namazda veya namazın dışında okunması tavsiye edilir.

Duaların kabulü için her gün 7 tane Fetih suresi okunması tavsiye edilir. Cuma günü nafile namaz kıldıktan sonra Allah rızası için 11 adet okunan Fetih suresi kişinin içinde bulunduğu buhranlı durumdan kurtulmasına yardımcı olur.

Gazaya giden Müslüman askerlerin, buradaki zafer vaadinin kendileri için de gerçekleşmesini umarak sefer sırasında ve savaş boyunca sureyi çokça okudukları bilinir. Harp zamanlarında, Fetih suresinin her gün Muhammed Suresi ile beraber okunduğunda, düşmanların kahr u perişan olacağı ve harp meydanından firar edeceği rivayet edilir.

Diğer taraftan kılıç, kalkan, balta gibi savaş aletleri üzerinde ilk ayetinin, bazı hükümdar ve kumandanların giydiği zırhlar üzerinde de bütün surenin yazılı olduğu görülür. Çanakkale muharebeleri ve İstiklal Savaşı yıllarında evlerde ve camilerde sürekli olarak Fetih suresi okunduğu nakledilmektedir.

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Ramazan’ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...

FETİH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Fetih suresi Arapça oku:

1. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.

2. Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ.

3. Ve yansurakallâhu nasran azîzâ.

4. Huvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mu'minîne li yezdâdû îmânen mea îmânihim, ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard, ve kânallâhu alîmen hakîmâ.

5. Li yudhilel mu'minîne vel mu'minâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffira anhum seyyiâtihim, ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ.

6. Ve yuazzibel munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâtiz zânnîne billâhi zannes sev'i aleyhim dâiratus sev'i, ve gadiballâhu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem(cehenneme), ve sâet masîrâ.

7. Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ.

8. İnnâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiran ve nezîrâ.

9. Li tu'minû billâhi ve resûlihî ve tuazzirûhu ve tuvakkırûhu, ve tusebbihûhu bukraten ve asîlâ(asîlen).

10. İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh(yubâyiûnallâhe), yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsihî, ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu'tîhi ecran azîmâ.