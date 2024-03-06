Ramazan’ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

"Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, anki Mekke'nin fethinde Peygamber (sav) ile beraber bulunmuş gibidir."

Abdullah bin Muğaffel (Radıyallahü Anh) dedi ki: "Resulullah (sav)'i Mekke'nin fethi günü devesinin üzerinde sesini titretip makam yaparak Fetih suresini okurken gördüm."

(Buhârî, Megazi, 48, Tefsir (Sure), 48; Fedâilül-Kuran, 24, Tevhid, 50; Müslim, Müsâfir'ın, 238; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/55,56)

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Her kim Ramazan'ın birinci gecesi iki rekat namaz kılar, her rekatında Fetih suresini okursa, Allah'u Teala onu bütün sene korur."

Bursevi, Rûhul-Beyân, 9/61

Kur'an'ın diğer sure ve ayetlerinde olduğu gibi Fetih suresinin de, namazlarda, namazlardan sonra, cami ve mescitlerde, geceleri, Ramazan ayında, mübarek gecelerde okunması daha faziletlidir.

Peygamber Efendimizin hikmetini övdüğü, Allah rızası için okunduğunda hayırlı kapıların açılacağına inanılır. Bundan dolayı namazda veya namazın dışında okunması tavsiye edilir.

Duaların kabulü için her gün 7 tane Fetih suresi okunması tavsiye edilir. Cuma günü nafile namaz kıldıktan sonra Allah rızası için 11 adet okunan Fetih suresi kişinin içinde bulunduğu buhranlı durumdan kurtulmasına yardımcı olur.

Gazaya giden Müslüman askerlerin, buradaki zafer vaadinin kendileri için de gerçekleşmesini umarak sefer sırasında ve savaş boyunca sureyi çokça okudukları bilinir. Harp zamanlarında, Fetih suresinin her gün Muhammed Suresi ile beraber okunduğunda, düşmanların kahr u perişan olacağı ve harp meydanından firar edeceği rivayet edilir.

Diğer taraftan kılıç, kalkan, balta gibi savaş aletleri üzerinde ilk ayetinin, bazı hükümdar ve kumandanların giydiği zırhlar üzerinde de bütün surenin yazılı olduğu görülür. Çanakkale muharebeleri ve İstiklal Savaşı yıllarında evlerde ve camilerde sürekli olarak Fetih suresi okunduğu nakledilmektedir.