06 Mart 2024, Çarşamba
İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 22 ilçesinde 7 Mart Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurarak, vatandaşları bilgilendirdi. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programı doğrultusunda, Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Esenler, Eyüpsultan gibi İstanbul'un farklı bölgelerinde elektrik kesintisinin yaşanması bekleniyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:09
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