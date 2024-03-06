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Haberler Galeri İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!

İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 22 ilçesinde 7 Mart Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurarak, vatandaşları bilgilendirdi. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programı doğrultusunda, Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Esenler, Eyüpsultan gibi İstanbul'un farklı bölgelerinde elektrik kesintisinin yaşanması bekleniyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:09
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İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9’dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından 7 Mart tarihli duyuruyla, İstanbul'un 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ'ın duyurusuna göre, planlı çalışma kapsamında belirlenen ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, altyapı çalışmaları, bakım işlemleri ve güvenlik önlemleri gibi teknik nedenlerle gerçekleştirilecek. İstanbul'un farklı bölgelerindeki vatandaşlar, planlı kesintilerin etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri almak konusunda bilgilendirildi.

7 MART PERŞEMBE GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER;

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İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9’dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!

SULTANGAZİ

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İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9’dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!

SİLİVRİ

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İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9’dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!

SİLİVRİ

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İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9’dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!

SİLİVRİ