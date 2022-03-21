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Haberler Galeri Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!

Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!

Ramazan ayı ne zaman? Rahmet ve mağfiretiyle gönülleri Allah'a yaklaştıran, fazilet ve bereketiyle ruhu olgunlaştıran, oruç, teravih, iftar, sahur, Kadir gecesi, zekat ve fıtır sadakaları ve de diğer ibadetlerin yapılacağı Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan-ı Şerif'i idrak edecek olan vatandaşlar, bu mübarek günün hangi tarihte idrak edileceğini araştırıyor. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 17:25
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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!

Ramazan'ın ilk günü ne zaman? Ramazan'ı ihya edecek olmanın sevinciyle bekleyişte olan vatandaşlar, 2022 yılında Ramazan'ın hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Ramazan'da camiler milyonlarca vatandaşla dolup taşacak. Zenginler oruç sayesinde fakir ve yoksulların, aç ve susuz kalanların durumunu daha iyi anlar, bireyler arasında yardımlaşma ve merhamet duyguları gelişir. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!

2022 RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

2022 Ramazan ayı 02 Nisan'da başlayacak. 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

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Ramazan’ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!

RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi.