Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!

Ramazan ayı ne zaman? Rahmet ve mağfiretiyle gönülleri Allah'a yaklaştıran, fazilet ve bereketiyle ruhu olgunlaştıran, oruç, teravih, iftar, sahur, Kadir gecesi, zekat ve fıtır sadakaları ve de diğer ibadetlerin yapılacağı Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan-ı Şerif'i idrak edecek olan vatandaşlar, bu mübarek günün hangi tarihte idrak edileceğini araştırıyor. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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