Fotoğraftaki detayı görebildiniz mi? Onlarca kişi bu kuzuyu görmek için sıraya girdi! İşte onu diğerlerinden ayıran özelliği...

İngiltere'de dünyaya gelen kuzu, ülkede heyecan yarattı. Ziyaretçiler bu kuzuyu görebilmek için çiftliğin yolunu tutuyor hatta saatlerce sıra bekliyor. Çiftlik sahibi ise bu ilgiden memnun olduğunu belirterek '25 yıllık hayatımda bunu sadece ikinci kez gördüm' dedi. İşte kuzuyu diğerlerinden ayıran özelliği...

Giriş Tarihi: 21.03.2022 23:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 23:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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