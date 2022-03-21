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Haberler Galeri Fotoğraftaki detayı görebildiniz mi? Onlarca kişi bu kuzuyu görmek için sıraya girdi! İşte onu diğerlerinden ayıran özelliği...

Fotoğraftaki detayı görebildiniz mi? Onlarca kişi bu kuzuyu görmek için sıraya girdi! İşte onu diğerlerinden ayıran özelliği...

İngiltere'de dünyaya gelen kuzu, ülkede heyecan yarattı. Ziyaretçiler bu kuzuyu görebilmek için çiftliğin yolunu tutuyor hatta saatlerce sıra bekliyor. Çiftlik sahibi ise bu ilgiden memnun olduğunu belirterek '25 yıllık hayatımda bunu sadece ikinci kez gördüm' dedi. İşte kuzuyu diğerlerinden ayıran özelliği...

Giriş Tarihi: 21.03.2022 23:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 23:37
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Fotoğraftaki detayı görebildiniz mi? Onlarca kişi bu kuzuyu görmek için sıraya girdi! İşte onu diğerlerinden ayıran özelliği...

İngiltere'de Whitehouse Çiftliği'nde görülen bir olay gerçekleşti.

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Fotoğraftaki detayı görebildiniz mi? Onlarca kişi bu kuzuyu görmek için sıraya girdi! İşte onu diğerlerinden ayıran özelliği...

Çiftlik sahibi Heather Hogarty, ahıra girdiğinde beş bacaklı kuzuyu görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

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Fotoğraftaki detayı görebildiniz mi? Onlarca kişi bu kuzuyu görmek için sıraya girdi! İşte onu diğerlerinden ayıran özelliği...

Heather, "Sol ön tarafta, yani omuzdan çıkan başka bir bacak. Bu alışılmadık bir durum, ancak hayvanlarda biraz farklı bir şey oluyor" dedi.

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Fotoğraftaki detayı görebildiniz mi? Onlarca kişi bu kuzuyu görmek için sıraya girdi! İşte onu diğerlerinden ayıran özelliği...

Whitehouse Çiftliği'ndeki 25 yıllık yaşamında bunu yalnızca ikinci kez gördüğünü söylüyor.

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Fotoğraftaki detayı görebildiniz mi? Onlarca kişi bu kuzuyu görmek için sıraya girdi! İşte onu diğerlerinden ayıran özelliği...

Beş ayaklı kuzu, beş ayaklı olarak doğan bir başka Whitehouse Çiftliği kuzusu, şimdilik diğerleri gibi koşuyor, beslneiyor, oyun dahi oynayabiliyor. Ancak 5. uzvu kuzu büydüğünde alınması gerekebilir.