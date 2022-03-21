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Şiddet gören anneden acı feryat! 8 yılda annelik hakkım elimden alındı

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Rahşan Yeşim Yıldıran, feci şekilde darp edildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. 8 senesini beraber geçirdiği ve 3 yıl önce hakkında tedbir kararı aldırdığı M.Ç.'nin kendisini darbettiğini ifade eden Yıldıran, "8 yılda annelik hakkım elimden alındı" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 17:05
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Şiddet gören anneden acı feryat! 8 yılda annelik hakkım elimden alındı

Bahçelievler'de yaşayan Rahşan Yeşim Yıldıran darp fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüzü ve vücudunun kanlar ve morluklar içerisinde kaldığı fotoğraflarını paylaşan kadın, sosyal medya kullanıcılarına seslenerek yardım çığlığı attı.

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Şiddet gören anneden acı feryat! 8 yılda annelik hakkım elimden alındı

ANNELİK HAKKIM ELİMDEN ALINDI

Bulut Yamandağ'ın haberine göre, 8 yılını birlikte geçirdiğini ifade ettiği M.Ç. tarafından darp edildiğini ifade eden Yıldıran skandal bir iddada da bulundu.

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Şiddet gören anneden acı feryat! 8 yılda annelik hakkım elimden alındı

Yıldıran paylaştığı notta "8 senede şiddetin her türlüsü, uyuşturucu ve kaybolan yıllar... Annelik hakkımın elimden alınması ve şiddet sonucu kaybettiğim bebeğim... Asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

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Şiddet gören anneden acı feryat! 8 yılda annelik hakkım elimden alındı

TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ

Yıldıran M.Ç. hakkında 3 yıl önce tedbir kararı aldırdığını da duyurdu. Paylaştığı belgede M.Ç. hakkında 2 ay süre ile Yıldıran'ın 200 metre yakınına yaklaşmaması hükmünün yer aldığı görüldü.

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Şiddet gören anneden acı feryat! 8 yılda annelik hakkım elimden alındı

YALNIZ SAVAŞMAYA GÜCÜM YOK

Fotoğrafların kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşılmadıyla Rahşan Yeşim Yıldıran saatler içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcının konuştuğu bir isim haline geldi.