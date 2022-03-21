21 Mart 2022, Pazartesi
Şiddet gören anneden acı feryat! 8 yılda annelik hakkım elimden alındı
İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Rahşan Yeşim Yıldıran, feci şekilde darp edildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. 8 senesini beraber geçirdiği ve 3 yıl önce hakkında tedbir kararı aldırdığı M.Ç.'nin kendisini darbettiğini ifade eden Yıldıran, "8 yılda annelik hakkım elimden alındı" dedi.
Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 17:05
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