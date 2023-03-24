HaberlerGaleriRAMAZAN'DA YAPILAN İBADETLER 2023 | Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Kılınacak namazlar, okunacak sureler...
RAMAZAN'DA YAPILAN İBADETLER 2023 | Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Kılınacak namazlar, okunacak sureler...
"Ramazan'da ilk gün ne yapılır?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart 2023 tarihinde tutulacak. On bir aydan daha hayırlı olan bu mübarek ayda yapılan ibadetlerin daha fazla sevap getireceğine inanılır. İlk gün yapılacak ibadeler müslüman alemi tarafından merak konusu oluyor. Peki, Ramazan'da hangi ibadetler yapılır? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:33Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:34