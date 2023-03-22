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Bozkırın ortasında suyun altında! Sakarya Nehri'nin doğduğu bölge böyle görüntülendi

Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi. Çifteler ilçesinde Sakaryabaşı'nı görüntüleyen su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, "Karidesler, irili ufaklı sazanlar, yengeçler ile sağlıklı ve muhteşem bir ekosistemi, bozkırın ortasında su altından görüntülemek büyük bir ayrıcalık" dedi.

Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:57
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Bozkırın ortasında suyun altında! Sakarya Nehri’nin doğduğu bölge böyle görüntülendi

Sakarya Nehri'nin Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz'e döküldüğü yere kadarki 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olan Sakaryabaşı, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ilan edildi.

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Bozkırın ortasında suyun altında! Sakarya Nehri’nin doğduğu bölge böyle görüntülendi

Fırat ve Kızılırmak'tan sonra Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı, billur ve turkuaz rengiyle bölgeye gelenleri güzelliğine hayran bırakıyor.

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Bozkırın ortasında suyun altında! Sakarya Nehri’nin doğduğu bölge böyle görüntülendi

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, her mevsim 18 ila 22 derece olan su sıcaklığı ile bozkırda bir dalış noktası oluşmasına imkan sağlayan bölgenin güzelliğini ve su altındaki hayatı görüntüledi.

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Bozkırın ortasında suyun altında! Sakarya Nehri’nin doğduğu bölge böyle görüntülendi

Ceylan, Sakarya Nehri'nin çıkış noktasının berraklığıyla adeta göz kamaştırdığını belirterek, söz konusu yere olan ilginin artmasıyla Çifteler Belediyesinin, Sakaryabaşı'nda tam donanımlı ve uluslararası standartlı yetkili bir dalış merkezini konuşlandırdığını ifade etti.

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Bozkırın ortasında suyun altında! Sakarya Nehri’nin doğduğu bölge böyle görüntülendi

Eskişehir Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz'ün de deneyimli bir dalışsever olduğunu ve bölgede dalış turizminin artırılmasına katkı sağladığını dile getiren Ceylan, "Çifteler Kaymakamlığı da belediyenin üstlenimindeki bu önemli faaliyete destek sağlamaktadır. Çifteler İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve ekibini bu örnek faaliyetinden dolayı ayrıca kutlamak isterim." diye konuştu.