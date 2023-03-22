22 Mart 2023, Çarşamba
Bozkırın ortasında suyun altında! Sakarya Nehri'nin doğduğu bölge böyle görüntülendi
Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi. Çifteler ilçesinde Sakaryabaşı'nı görüntüleyen su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, "Karidesler, irili ufaklı sazanlar, yengeçler ile sağlıklı ve muhteşem bir ekosistemi, bozkırın ortasında su altından görüntülemek büyük bir ayrıcalık" dedi.
Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:57
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