Ramazan genelgesi son dakika: 21 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Son durum...
Son dakika... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 21 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler Ramazan kısıtlamalarına çevrildi. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından "Ramazan Tedbirleri" kapsamına genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 21 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.04.2021
11:50 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
11:50
Ramazan'ta tam kapanma olacak mı? Ramazan'da uygulanması beklenen yasaklar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası bazı tedbirler alındı. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar oldu. Peki, Ramazan'da 21 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? İşte haberin detayları...
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RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, "Ramazan Tedbirleri" genelgesinde sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar açıklanmadı. Ramazan ayı boyunca uygulanması beklenen sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili kararın Kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu'nda bu konunun görüşülmesi bekleniyor. Kabine toplantısının ise 13 Nisan'da yapılacağı konuşuluyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN: RAMAZANDA VAKA SAYISI AZALIR
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan,
"Ramazan ayında toplu olarak bir araya gelinmezse toplu olarak iftar yapılmazsa o zaman vaka sayısında azalma beklemek mümkün. Aşıda da hızlı ilerlersek yaz döneminde daha iyi sürece doğru yol alırız" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, virüsün kalabalık yerlerde bulaştığının bilindiğine dikkat çekti. Ramazan ayında toplu iftarların yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan,
"Nitekim rengi kırmızı olan illerimizde de hafta sonu kısıtlamaları başladı, akşam kısıtlamaları da halen devam ediyor. Virüsün yayılmasını istemiyorsak yapmamız gereken tek şey kalabalıkta bir araya gelmemek. Bu, hafta sonu için de ramazan ayı için de geçerli. Ramazan ayında, Cumhurbaşkanı'mız da söyledi, toplu iftarlardan, kalabalık olarak bir araya gelmekten kaçınmak gerekiyor. Toplu olarak bir araya gelmekten kaçındığımız takdirde virüs bulaşının da azalacağını söylemek mümkün" diye konuştu.
Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkenin birçok ilinde hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığını da anımsatarak,
"Ülkenin büyük çoğunluğunda hafta sonları kapandı. Ramazan ayında da restoran ve kafeler paket servise geçecek. Toplu olarak bir araya gelinmezse toplu olarak iftar yapılmazsa o zaman vaka sayısında azalma beklemek mümkün. Aşıda da hızlı bir şekilde ilerlersek yaz döneminde daha iyi bir sürece doğru yol alacağımızı hep beraber görmemiz mümkün" dedi.