12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ramazan imsakiyesi 2021: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakitleri

Ramazan imsakiyesi 2021: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakitleri

İftar ve sahur saat kaçta? Müslümanlar için büyük öneme sahip 11 ayın sultanı Ramazan'ı Şerif geldi çattı. İslam alemi 12 Nisan'da ilk oruca niyet edecekler. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il iftar ve sahur vakitlerini merak eden vatandaşlar, illere göre imsakiye ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Peki, 2021 iftar ve sahur saat kaça? İşte Diyanet'ten alınan verilere göre, il il 2021 Ramazan imsakiyesi...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 12:51
  • 1
  • 84
Ramazan imsakiyesi 2021: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakitleri

Ramazan imsakiyesi 2021, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İftar ve sahur vakitleri ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar ve sahur vakitlerinin yer aldığı 2021 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Ramazan'ın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsak yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de yapılacak. Peki, 2021 iftar ve sahur saat kaça? İşte Diyanet'ten alınan verilere göre, il il 2021 Ramazan imsakiyesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 84
Ramazan imsakiyesi 2021: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakitleri

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece başlayacak olan 2021 Ramazan ayı, 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

  • 3
  • 84
Ramazan imsakiyesi 2021: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakitleri

DİYANET RAMAZAN İKRAMİYESİ 2021

İl ile Ramazan imsakiyesi bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haberin devamında il il imsakiye bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

İşte il il imsakiye:

  • 4
  • 84
Ramazan imsakiyesi 2021: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakitleri
  • 5
  • 84
Ramazan imsakiyesi 2021: İftar ve sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakitleri