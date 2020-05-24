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ATM'den para çekenler gizli tehlikeye dikkat! ATM farelerinden sıra dışı düzenek görenler şaşırdı

Gün içerisinde milyonlarca insanın para çekmek ve yatırmak için kullandığı ATM makineleri dolandırıcıların yeni gözdesi oldu. Bayram dinleyemeyen ATM farelere ATM'ye yerleştirdikleri sıra dışı yöntemlerle banka ve kredi kart bilgilerini kopyalayıp vatandaşların hesaplarını boşaltıyorlar. Peki kullandığımız ATM'nin güvenli olduğunu nasıl anlarız? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 10:48
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ATM'den para çekenler gizli tehlikeye dikkat! ATM farelerinden sıra dışı düzenek görenler şaşırdı

Herhangi bir sokakta ATM'den para çekmek istiyorsunuz; ancak bilmediğiniz tehlikeli bir 'detay' var... ATM'lerden para çekerken pek çoğumuz dikkatli davranmıyoruz; bakın dikkatsiz davrandığımızda ATM önünde bizi bekleyen tehlike ne?

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ATM'den para çekenler gizli tehlikeye dikkat! ATM farelerinden sıra dışı düzenek görenler şaşırdı

Şu an bu gördüğünüz aparat sıradan görünüyor. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para çekebileceğinizi düşünüyorsunuz; ancak aslında büyük bir sıkıntı var!

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ATM'den para çekenler gizli tehlikeye dikkat! ATM farelerinden sıra dışı düzenek görenler şaşırdı

Oysa ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi!

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ATM'den para çekenler gizli tehlikeye dikkat! ATM farelerinden sıra dışı düzenek görenler şaşırdı

Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi.

Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.

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ATM'den para çekenler gizli tehlikeye dikkat! ATM farelerinden sıra dışı düzenek görenler şaşırdı

Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak.

Yani çıkarılması oldukça kolay.

Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?