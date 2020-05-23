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Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle ibadete ara verilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazının camilerde kılınmayacağı açıklandı. Dileyenlerin bayram namazı niyetiyle duha/işrak (kuşluk) namazı kılabilecekleri bildirildi. Peki, bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 17:47Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 17:59