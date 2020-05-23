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Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?

Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle ibadete ara verilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazının camilerde kılınmayacağı açıklandı. Dileyenlerin bayram namazı niyetiyle duha/işrak (kuşluk) namazı kılabilecekleri bildirildi. Peki, bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 17:59
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Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha kuşluk namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?

Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha namazı kaç rekat? Koronavirüsle mücadele kapsamında camilerde namaz kılınmasına ara verilmişti. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyordu. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, bu sene Ramazan Bayramı namazının camilerde kılınmayacağı, dileyenlerin bayram namazı niyetiyle duha namazı kılabileceği açıklandı. Peki, bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekat? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha kuşluk namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI NEDİR?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ümmetine nafile namaz olarak önerdiği kuşluk namazı Arapça'daki diğer adıyla 'Duha namazı' olarak bilinmektedir. Kuran-ı Kerim'de direkt olarak Duha namazı şeklinde geçmeyen ancak bazı hadis-i şeriflere konu olduğunu gördüğümüz namazın fazileti rekat sayısına göre artmaktadır.

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Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha kuşluk namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?

Öyle ki bu Peygamber Efendimiz (SAV), "Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah`a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını oniki rekât kılarsa Allah ona Cennet`te bir köşk yapar." (et-Tahtavî, 321)

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Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha kuşluk namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?

Ayrıca günlük olarak bedenimizdeki her bir kemik kadarınca vermemiz gereken sadakalar için kuşluk namazı kılmanın yeterli olacağını buyuran Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Her gün, bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için bir sadaka gerekmektedir. Her tesbîh bir sadakadır, her tahmîd bir sadakadır, her tehlîl bir sadakadır, emr bi'l-ma'rûf bir sadakadır, nehy ani'l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rekât namaz kâfî gelir." (Müslim, Müsâfirîn, 84).

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Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha kuşluk namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?

DUHA NAMAZI NE ZAMAN, NASIL KILINIR?

Güneş bir mızrak boyu kadar çıktıktan, yani doğduktan 45 dakika sonra kılınmaya başlanan ve öğle ezanında 45 dk kalıncaya kadar devam eden kuşluk vaktinde 2, 4,8 ya da 12 rekat namaz kılmak çok sevaptır.