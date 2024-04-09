Şehitliklerde hüzünlü bayram! Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Ramazan Bayramı'na artık saatler kaldı. Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat, İzmir, Ordu ve Kütahya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Kayseri Kartal Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresinin temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Bazı şehit yakınları da yanlarında getirdikleri kolonya ve şekerleri şehit kabirlerine bıraktı. Öte yandan bütün şehitlere minnettar olduklarını ve onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini aktaran Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan, "Onlar vatan ve bayrak için canlarını verdiler. Vatanlarını ve milletlerini korumak için şehit oldular. Oğlum da öyle. 5 yıl gazi olarak, 5 yıl sonra da şehit olarak beni onurlandırdı. Vatan sağ olsun, başka bir şey diyemiyoruz." dedi. İşte kare kare o anlar...