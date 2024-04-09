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Şehitliklerde hüzünlü bayram! Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Ramazan Bayramı'na artık saatler kaldı. Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat, İzmir, Ordu ve Kütahya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Kayseri Kartal Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresinin temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Bazı şehit yakınları da yanlarında getirdikleri kolonya ve şekerleri şehit kabirlerine bıraktı. Öte yandan bütün şehitlere minnettar olduklarını ve onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini aktaran Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan, "Onlar vatan ve bayrak için canlarını verdiler. Vatanlarını ve milletlerini korumak için şehit oldular. Oğlum da öyle. 5 yıl gazi olarak, 5 yıl sonra da şehit olarak beni onurlandırdı. Vatan sağ olsun, başka bir şey diyemiyoruz." dedi. İşte kare kare o anlar...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 19:30
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Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi!

Türkiye'nin birçok ilinde şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.

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Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi!

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan, arife günü evladının kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

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Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi!

Bütün şehitlere minnettar olduklarını ve onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini aktaran Eraslan, "Onlar vatan ve bayrak için canlarını verdiler. Vatanlarını ve milletlerini korumak için şehit oldular. Oğlum da öyle. 5 yıl gazi olarak, 5 yıl sonra da şehit olarak beni onurlandırdı. Vatan sağ olsun, başka bir şey diyemiyoruz. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. 2 kızım 1 oğlum vardı onu da bu vatana feda ettim." diye konuştu.

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Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi!

Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk'ün babası Galip Türk, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

Şehitliğe eşiyle birlikte geldiğini belirten Türk, "Burası bizim ikinci evimiz. Bir oğlum vardı, o da şehit oldu. Ne diyelim vatan sağ olsun. Bu vatan bizim. Başka gidecek bir yerimiz var mı? Yok." ifadesini kullandı.

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Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi!

SİVAS

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve beraberindekiler, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Şimşek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü.

Şehit yakınları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.