10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni yuvada ilk bayram! Depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: İki bayramı bir arada yaşıyoruz

Yeni yuvada ilk bayram! Depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: İki bayramı bir arada yaşıyoruz

6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinde Hatay'daki evleri yıkılan depremzedeler TOKİ tarafından rekor bir sürede yapılan yeni yuvalarına yerleşti. Ramazan Bayram'ını yeni evlerinde geçiren depremzede aileler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken "İki bayramı bir arada yaşıyoruz" dediler.

Giriş Tarihi: 10.04.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 06:46
  • 1
  • 12
Yeni yuvada ilk bayram! Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: İki bayramı bir arada yaşıyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan aileler yeni yuvalarında ilk Ramazan Bayramını kutlamanın sevinci yaşadı.

  • 2
  • 12
Yeni yuvada ilk bayram! Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: İki bayramı bir arada yaşıyoruz

Sözer ailesi TOKİ tarafından yapılan köy evinde misafirlerini ağırladı, el öpmeye gelen çocuklara şeker dağıttı. 5 çocuk annesi Vedat Sözer (49), "Bir yıl sürmeden yeni yuvamıza taşındık.

  • 3
  • 12
Yeni yuvada ilk bayram! Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: İki bayramı bir arada yaşıyoruz

Şu an iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Yeni evimize gelen akrabalarımız ve komşularımızla bayramlaştık. Çok mutluyuz, saray gibi olan yuvamız da huzur içinde oturuyoruz" dedi.

  • 4
  • 12
Yeni yuvada ilk bayram! Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: İki bayramı bir arada yaşıyoruz

MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

Depremzedeler için yapılan 25 adet köy evi hak sahiplerine noter huzurunda yapılan kura çekimiyle teslim edildi. 9 ay gibi rekor bir sürede yapılan birer katlı köy evlerinin anahtarları Babatorun sakinlerine verildi.

  • 5
  • 12
Yeni yuvada ilk bayram! Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: İki bayramı bir arada yaşıyoruz

Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ailelerden biri de Sözer ailesi. Vedat-Ercan Sözer çifti bayramı çocuklarıyla birlikte yeni yuvalarında yaşamının keyfini yaşıyor. Evlerine kavuşan aileler ilk bayramlarında birbirlerine misafir oldu.