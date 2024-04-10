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Yeni yuvada ilk bayram! Depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: İki bayramı bir arada yaşıyoruz
6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinde Hatay'daki evleri yıkılan depremzedeler TOKİ tarafından rekor bir sürede yapılan yeni yuvalarına yerleşti. Ramazan Bayram'ını yeni evlerinde geçiren depremzede aileler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken "İki bayramı bir arada yaşıyoruz" dediler.
Giriş Tarihi: 10.04.2024 06:46Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 06:46