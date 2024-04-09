Dinmeyen acı! Deprem bölgesinde arife gününde mezarlıklar doldu taştı: "Acısı içimden hiç çıkmıyor"

124 ilçede 6.929 köyde ağır hasarlar yıkımlar meydana geldi. Milyonlarca vatandaş en zor gecesini yaşadı, en zor sabahına uyandı. Aynı gün öğle saatlerinde bu kez Elbistan'da 7.6'lık bir deprem daha yaşandı. Yıkılmayan konutlar yıkıldı. Evine giren vatandaşlar bu kez ikinci depreme evinde yakalandı.