09 Nisan 2024, Salı
Dinmeyen acı! Deprem bölgesinde arife gününde mezarlıklar doldu taştı: "Acısı içimden hiç çıkmıyor"
Bayrama artık sayılı saatler kaldı. Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin acısıyla sarsıldı. Binlerce canımız enkaz altında hayatını kaybederken Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıkta, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar da gözyaşı döküp, mezar taşını okşayarak, sevdiklerinin fotoğraflarını öptü. Depremde yakınlarını kaybeden Ökkeş Kaplan, torunu Ahmet Kaplan'ın mezar taşındaki fotoğrafını öperek, 'Acısı içimden hiç çıkmıyor. Torunumun hayali doktor olmaktı" dedi. İşte kare kare o anlar...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 18:01
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9