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Dinmeyen acı! Deprem bölgesinde arife gününde mezarlıklar doldu taştı: "Acısı içimden hiç çıkmıyor"

Bayrama artık sayılı saatler kaldı. Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin acısıyla sarsıldı. Binlerce canımız enkaz altında hayatını kaybederken Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıkta, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar da gözyaşı döküp, mezar taşını okşayarak, sevdiklerinin fotoğraflarını öptü. Depremde yakınlarını kaybeden Ökkeş Kaplan, torunu Ahmet Kaplan'ın mezar taşındaki fotoğrafını öperek, 'Acısı içimden hiç çıkmıyor. Torunumun hayali doktor olmaktı" dedi. İşte kare kare o anlar...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 18:01
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Dinmeyen acı! Deprem bölgesinde arife gününde mezarlıklar dolup taştı

Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin acısıyla sarsıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde önce Kahramanmaraş 7.7 ile sallandı ve beraberinde 11 il de derinden etkilenmiş oldu.

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Dinmeyen acı! Deprem bölgesinde arife gününde mezarlıklar dolup taştı

124 ilçede 6.929 köyde ağır hasarlar yıkımlar meydana geldi. Milyonlarca vatandaş en zor gecesini yaşadı, en zor sabahına uyandı. Aynı gün öğle saatlerinde bu kez Elbistan'da 7.6'lık bir deprem daha yaşandı. Yıkılmayan konutlar yıkıldı. Evine giren vatandaşlar bu kez ikinci depreme evinde yakalandı.

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Dinmeyen acı! Deprem bölgesinde arife gününde mezarlıklar dolup taştı

Türkiye arka arkaya iki felaketi sadece 12 saat içerisinde yaşadı. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Meydana gelen felakette yüzbinlerce konut ve iş yeri hasar aldı.

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Dinmeyen acı! Deprem bölgesinde arife gününde mezarlıklar dolup taştı

Türkiye bayrama hazırlanırken Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin vurduğu İslahiye'de hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı'nın arifesinde İslahiye Asri Mezarlığı'nda depremzedeler için oluşturulan mezarlığa gitti.

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Dinmeyen acı! Deprem bölgesinde arife gününde mezarlıklar dolup taştı

Depremzedeler, yakınlarının mezarlarının temizleyip, dua etti.