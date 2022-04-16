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Bahçelievler’de sokak ortasında asasıyla gezen büyücü! ‘Kim varsa saldırmaya başladılar’

İstanbul Bahçelievler'de inşaat şirketi sahipleri Abdurrahman Sevinç ile Abdülkadir T. ortaklıklarını sonlandırmaya karar verdi. Abdurrahman Sevinç'in ifadesine göre, Abdülkadir T. yabancı uyruklu bir grup ile anlaşarak Sevinç'e hem pek çok kez saldırdı hem de büyü yaptırdı. Asalı bir şahsın liderliğindeki çetenin saldırıları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken suç duyurusunda bulunan Abdurrahman Sevinç "İş yerimize saldırdılar. Kardeşimle yaralandık. Benim burnum kırıldı. Dükkanın önüne domuz yağı büyüsü döküyorlar" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 17:17
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Bahçelievler’de sokak ortasında asasıyla gezen büyücü! ‘Kim varsa saldırmaya başladılar’

Abdurrahman Sevinç ile Abdülkadir T., iki yıl önce ortak olarak bir inşaat şirketi kurdu. Bir yıl sonra ortaklıklarını bitirme kararı aldılar. Abdurrahman Sevinç, kardeşi Eyüp Sevinç'le müteahhitlik yapmaya devam etti. Kardeşler, kentsel dönüşüme gireceğini düşündükleri bir binadan ev satın aldı. Aynı binadan daire satın alan eski ortak Abdülkadir T. iddiaya göre bu durumu "Benimle nasıl ortak olursunuz" diyerek olayı husumete çevirdi.

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Bahçelievler’de sokak ortasında asasıyla gezen büyücü! ‘Kim varsa saldırmaya başladılar’

OFİSE SALDIRDILAR

Yine Sevinç kardeşlerin iddiasına göre Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan yabancı uyruklu bir kişi ile anlaştı. Abdülkadir T.'nin anlaştığı Suriyeli sözde büyücü ve akrabaları, önce kardeşlerin inşaat firmasının bulunduğu ofise saldırdı. 20 Ocak 2022'de gerçekleşen bu saldırının ardından Eyüp Sevinç hastaneden darp raporu aldı.

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Bahçelievler’de sokak ortasında asasıyla gezen büyücü! ‘Kim varsa saldırmaya başladılar’

DOMUZ YAĞLI BÜYÜ

Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta da aracıyla Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki ofisine gelirken, yine yabancı uyruklu grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine polis ekipleri, yabancı uyruklu Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından yabancı uyruklu Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.

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Bahçelievler’de sokak ortasında asasıyla gezen büyücü! ‘Kim varsa saldırmaya başladılar’

"4-5 KARDEŞ GÜVENLİK AMACIYLA YAN YANA GEZİYORUZ"

Abdurrahman Sevinç "Eski ortağımızla geçen sene yolları ayırdık. Ayrıldıktan sonra da bir yerden daire aldık. Eski ortağımızın da orada dairesi varmış. Bundan dolayı olaya rekabet gibi bakmaya başladı. Eski ortağım, Suriyelileri tuttu, bize saldırtmaya başladı. 20 Ocak'ta da Suriyeliler ile birlikte iş yerimize saldırdılar. O gün kardeşimle ben de yaralandık. Benim burnum kırıldı. Açıkçası o binadan çıkmamız için uğraşıyor. Suriyeli kişi, serbest bırakıldıktan sonra, tehditlerine devam etti. 30 Ocak'ta dükkanın önüne domuz yağı büyüsü döküyor. Bu Suriyeliler eski ortağım tarafından mı tutuldu, yoksa bunlar muska işlerinde ortaklar mı bilmiyorum. Biz artık 4-5 kardeş güvenlik amacıyla yan yana geziyoruz" diye konuştu.

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Bahçelievler’de sokak ortasında asasıyla gezen büyücü! ‘Kim varsa saldırmaya başladılar’

Kardeşi Eyüp Sevinç "Eski ortağımızın malik olduğu bir binada daire satın aldık. Eski ortağımız Suriyelilerle ve her kim varsa, üstümüze saldırmaya başladı. 20 Ocak'ta ofisi bastılar. Dükkanı dağıttılar. 21 Ocak'ta rapor almaya hastaneye gittim. Hastane dönüşünde, bu sokaktan arabamla geçerken takriben 20 kişilik bir grup önümü kesti. Arabaya saldırdılar, Allah'tan araba kilitliydi. Onun malik olduğu bir binada nasıl daire alırız diye bize saldırıyor" dedi.