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Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? On bir ayın sultanı Ramazan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde bayram heyecanı yaşanmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile bayram takvimi belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022 17:10
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Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile bayram takvimi belli oldu. Bu sene bayram tatilinin kaç gün yapılacağını merak eden vatandaşlar, bayramın başlangıç takvimini araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir.

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Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Geçtiğimiz sene kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de uygulanırsa 9 gün tatil yapma imkanı olacak.

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Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

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Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.