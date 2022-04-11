Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? On bir ayın sultanı Ramazan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde bayram heyecanı yaşanmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile bayram takvimi belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı 1. günü ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...