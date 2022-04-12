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Boşanma aşamasındaki kocası hayatını kararttı! "Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?"

İzmir Seferihisar'da, boşanma sürecinde olduğu eşini, çocuklarının gözleri önünde döve döve hastanelik eden cani eş Murat Tayoğlu'nun cezası belli oldu. Para karşılığı tuttuğu yalancı şahitlerle 2 indirim alan Tayoğlu, 36 gün kaldığı hapishaneden çıktı. Hayatı kabusa dönen Irmak Tayoğlu ise mahkemenin kararına isyan etti. Sık sık ölüm tehdidi içeren mesajlar aldığını ifade eden Irmak Tayoğlu, "Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?" sözleriyle isyan etti.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:19
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Boşanma aşamasındaki kocası hayatını kararttı! Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?

Boşanma sürecinde olduğu karını çocuklarının önünde döverek hastanelik eden Murat Tayoğlu tuttuğu yalancı şahitlerle iki indirim birden aldı. Sık sık tehdit mesajları aldığını dile getiren Irmak Tayoğlu ise, "Ceza alması için illa benim ölmem mi gerekiyor" sözleriyle isyan etti.

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Boşanma aşamasındaki kocası hayatını kararttı! Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?

3 ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ANNELERİNİ HASTANELİK ETTİ

Boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu 3 çocuğunun gözleri önünde döverek hastanelik eden Murat Tayoğlu'na, hem 'iyi hal' hem de 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi. Hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'mala zarar verme', 'eşini kasten nitelikli yaralama' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Murat Tayoğlu cezaevinde sadece 36 gün kaldıktan sonra tahliye edildi.

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Boşanma aşamasındaki kocası hayatını kararttı! Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?

Davanın 2'nci duruşmasında tahliye edilen kocasına verilen ceza indirimine isyan eden Irmak Kıvrak Tayoğlu, karar sonrası açıklama yaptı.

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Boşanma aşamasındaki kocası hayatını kararttı! Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?

"3. SAYFA HABERLERİNE KONU OLMAK İSTEMİYORUM"

Talihsiz kadın "Bu adam beni öldürecek. Polis tarafından aranan bir suçlu benim apartmanda oturuyormuş. 'O adam seni indirecek' diye tehdit mesajı bile attı. 3. sayfa haberlerine konu olmak istemiyorum, hala bu adamın soyadını taşıyorum. Bizim boşanma mahkememiz haziranda. Kurtarın beni bu adamdan. 3 çocuğumla annemin bir göz odasına sığındım, korkuyorum" dedi.

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Boşanma aşamasındaki kocası hayatını kararttı! Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?

"CEZA ALMASI İÇİN İLLA BENİ ÖLDÜRMESİ Mİ GEREKİYOR KURTARIN BENİ BU ADAMDAN"

39 yaşındaki Irmak Kıvrak Tayoğlu, yaptığı açıklamada, "Ceza alması için illa beni öldürmesi mi gerekiyor. Bu kadar basit bir ceza ile kurtulan bu adam beni yine tehdit edecek yine kapıma dayanacak. Beni öldürürse bu cezayı indirenler ne diyecek merak ediyorum. Her gün gazete ve televizyonlarda görmeye alışık olduğumuz kadına şiddet ve kadın cinayeti haberlerine konu olmak istemiyorum. Kurtarın beni bu adamdan. Yeni bir hayat istiyorum" diye konuştu.