Boşanma aşamasındaki kocası hayatını kararttı! "Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?"

"CEZA ALMASI İÇİN İLLA BENİ ÖLDÜRMESİ Mİ GEREKİYOR KURTARIN BENİ BU ADAMDAN"

39 yaşındaki Irmak Kıvrak Tayoğlu, yaptığı açıklamada, "Ceza alması için illa beni öldürmesi mi gerekiyor. Bu kadar basit bir ceza ile kurtulan bu adam beni yine tehdit edecek yine kapıma dayanacak. Beni öldürürse bu cezayı indirenler ne diyecek merak ediyorum. Her gün gazete ve televizyonlarda görmeye alışık olduğumuz kadına şiddet ve kadın cinayeti haberlerine konu olmak istemiyorum. Kurtarın beni bu adamdan. Yeni bir hayat istiyorum" diye konuştu.