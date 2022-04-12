12 Nisan 2022, Salı
Boşanma aşamasındaki kocası hayatını kararttı! "Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?"
İzmir Seferihisar'da, boşanma sürecinde olduğu eşini, çocuklarının gözleri önünde döve döve hastanelik eden cani eş Murat Tayoğlu'nun cezası belli oldu. Para karşılığı tuttuğu yalancı şahitlerle 2 indirim alan Tayoğlu, 36 gün kaldığı hapishaneden çıktı. Hayatı kabusa dönen Irmak Tayoğlu ise mahkemenin kararına isyan etti. Sık sık ölüm tehdidi içeren mesajlar aldığını ifade eden Irmak Tayoğlu, "Ceza alması için ölmem mi gerekiyor?" sözleriyle isyan etti.
Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:19
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