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Haberler Galeri Elif eşi tarafından bıçaklanarak katledildi! Meğer kucağındaki minik Ali’yi korumaya çalışmış

Elif eşi tarafından bıçaklanarak katledildi! Meğer kucağındaki minik Ali’yi korumaya çalışmış

Adana'da, hapishaneden çıkan 37 yaşındaki eşi Murat İyik tarafından bıçaklanarak öldürülen 36 yaşındaki Elif İyik'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin 7 sene önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine beraber girdiği kuzenlerinin 4 aylık oğlu Ali'nin, saldırı esnasında İyik'in kucağında olduğu ve bıçak darbelerinden korumaya çalıştığı ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin her yerde aradığı Murat İyik ise bugün emniyete giderek, teslim oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 16:53
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Elif eşi tarafından bıçaklanarak katledildi! Meğer kucağındaki minik Ali’yi korumaya çalışmış

Olay, geçen gün saat 22.00 sularında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İyik çifti, 7 sene önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi.

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Elif eşi tarafından bıçaklanarak katledildi! Meğer kucağındaki minik Ali’yi korumaya çalışmış

CEZAEVİNDEN ÇIKINCA EŞİNİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI

Çiftin en küçük çocuğu, koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İyik, 2021'de tahliye edilirken, Murat İyik ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Eşinden boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin evine yerleşti. Boşanmak istemeyen Murat İyik ise cezaevinden çıkınca eşini sürekli rahatsız etmeye başladı.

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Elif eşi tarafından bıçaklanarak katledildi! Meğer kucağındaki minik Ali’yi korumaya çalışmış

MİNİK ALİ'Yİ KORUMA FERYADI: YETİŞİN

Olay günü eşinin yaşadığı eve giden Murat İyik, konuşmak istediğini söyledi. Kuzenin 4 aylık oğlu Ali kucağında olan Elif, eşinin yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Elif İyik, "Yetişin" diye bağırdı.

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Elif eşi tarafından bıçaklanarak katledildi! Meğer kucağındaki minik Ali’yi korumaya çalışmış

Bu sırada Murat İyik, eşini kucağında bebek olduğu halde bıçakladı. Çığlıkları duyarak yanlarına gelen genç kadının kuzeni Feyyaz B.'ye bıçağı doğrultup "Yaklaşma" diye bağıran Murat İyik, hızla evden çıktı.

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Elif eşi tarafından bıçaklanarak katledildi! Meğer kucağındaki minik Ali’yi korumaya çalışmış

SALDIRIDAN YARASIZ KURTULDU

Eşi tarafından defalarca bıçaklanmasına rağmen kucağındaki Ali'yi bırakmayıp koruyan Elif İyik, yere yığıldı. Murat İyik kaçınca Feyyaz B., saldırından yara almadan kurtulan oğlunu kadının kucağından alıp, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.