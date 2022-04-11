Elif eşi tarafından bıçaklanarak katledildi! Meğer kucağındaki minik Ali’yi korumaya çalışmış

Adana'da, hapishaneden çıkan 37 yaşındaki eşi Murat İyik tarafından bıçaklanarak öldürülen 36 yaşındaki Elif İyik'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin 7 sene önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine beraber girdiği kuzenlerinin 4 aylık oğlu Ali'nin, saldırı esnasında İyik'in kucağında olduğu ve bıçak darbelerinden korumaya çalıştığı ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin her yerde aradığı Murat İyik ise bugün emniyete giderek, teslim oldu.

DHA Giriş Tarihi: 11.04.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 16:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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