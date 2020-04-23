Ramazan ayı fazileti nedir? Ramazan'da her gün okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler?

Ramazanı ayı fazileti nedir? Ramazan'da hangi dualar okunur? Ramazan ayı, bir yıl boyunca hasretle yolunu beklediğimiz rahmet ayıdır. İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin pekiştiği müstesna bir zaman dilimidir. On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte okunacak dualar ve yapılması gerekenler gündeme geldi. Peki, Ramazan ayı fazileti nedir? Ramazan'da her gün okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler?

Giriş Tarihi: 23.04.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 17:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL