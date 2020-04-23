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Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

Teravih namazında hangi dualar okunur? On bir ayın sultanı Ramazan ayına özel bir namaz olan teravih namazının ilki bugün kılınacak. Yatsı namazından sonra eda edilen teravih namazı, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde kılınmayacak. Diyanet'ten yapılan açıklamada teravih namazının evde kılınabileceği açıklandı. Peki, teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:55
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Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Ramazan'a mahsus olarak Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelen bir namaz olan teravih namazı bugün başlayacak. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verildi. Bu kapsamda teravih namazı camilerde kılınmayacak. Diyanet'ten teravih namazının evde kılınabileceği açıklaması geldi. Peki, teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir? İşte ayrıntılar...

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Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

TERAVİH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?

1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:

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Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.
Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd.
Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)
Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.
İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)

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Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

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Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,
Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,
Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.

4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.