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Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?
Teravih namazında hangi dualar okunur? On bir ayın sultanı Ramazan ayına özel bir namaz olan teravih namazının ilki bugün kılınacak. Yatsı namazından sonra eda edilen teravih namazı, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde kılınmayacak. Diyanet'ten yapılan açıklamada teravih namazının evde kılınabileceği açıklandı. Peki, teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:47Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:55