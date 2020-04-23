Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı bu gece başlayacak. İlk sahura kalkacak olan vatandaşlar hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Sahur yaparken en çok merak edilenlerden biri de tok tutan besinlerin neler olduğu. Peki, sahurda ne yemeliyiz? Hangi yiyecekler susuzluğu giderir? İşte sahurda tokluk hissi verecek besinler...