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Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı bu gece başlayacak. İlk sahura kalkacak olan vatandaşlar hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Sahur yaparken en çok merak edilenlerden biri de tok tutan besinlerin neler olduğu. Peki, sahurda ne yemeliyiz? Hangi yiyecekler susuzluğu giderir? İşte sahurda tokluk hissi verecek besinler...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 17:39
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Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Kefir, yüzyıllardır susuzluğu giderdiği için Ramazanlarda tüketilen bir içecektir. İçerdiği faydalı bakteriler; hazımsızlığa ve mide ekşimesine de iyi gelir. Sahurda tüketilen iki bardak kefir, gün içerisindeki yaşanan susuzluğu giderir.

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Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Sahurda tükettiğiniz 1 adet elma, yüksek lif oranı sayesinde gün boyu tokluk hissi verir.

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Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Yulaf ezmesi, içerisinde barındırdığı bol miktarda lif ve az şekerle sizi saatlerce tok tutar.

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Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Çörek otu, doygunluk hissi sağlamasıyla ramazanda tüketilmesi önerilen baharatlar yer arasında yer alıyor.

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Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Ceviz ve fındık yağlı tohumlardan tüketerek besinlerin mideden geçiş hızlı yavaşlatarak tokluğun uzamasını da yardımcı olur.