Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? On bir ayın sultanı Ramazan ayı, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların içerisinde yer alan ve oruç ibadeti yapılarak geçirilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte cevaplar...