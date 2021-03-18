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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? On bir ayın sultanı Ramazan ayı, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların içerisinde yer alan ve oruç ibadeti yapılarak geçirilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:19
Ramazan başlangıç tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Şaban ayı başladı. Şaban ayından sonra idrak edilecek olan Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?
Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sünneti olan teravih namazını kılmak * Kur'an okumak * Namazları cemaatle kılmak * Sahur yapmak * İftar ettirmek