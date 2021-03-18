BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: 7 saat sıcak, 9 saat soğuk, 36 saat buzlu muhafaza özellikli termos sürprizi!

BİM'de bu hafta neler var? 19 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta çeşit çeşit ürünler müşterilerin karşısına çıkacak. Ankastre set, mini fırın, termos, rendeli blender seti, düdüklü tencere seti, wok tava, ışıklı kettle, sürgülü çekmece kaşıklığı gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 17:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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