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Haberler Galeri BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: 7 saat sıcak, 9 saat soğuk, 36 saat buzlu muhafaza özellikli termos sürprizi!

BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: 7 saat sıcak, 9 saat soğuk, 36 saat buzlu muhafaza özellikli termos sürprizi!

BİM'de bu hafta neler var? 19 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta çeşit çeşit ürünler müşterilerin karşısına çıkacak. Ankastre set, mini fırın, termos, rendeli blender seti, düdüklü tencere seti, wok tava, ışıklı kettle, sürgülü çekmece kaşıklığı gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 17:18
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BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: 7 saat sıcak, 9 saat soğuk, 36 saat buzlu muhafaza özellikli termos sürprizi!

BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin cuma kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Birçok kategoriden ürünlerin yer aldığı BİM 19 Mart kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler arasında 7 saat sıcak, 9 saat soğuk, 36 saat buzlu muhafaza özellikli termos bulunuyor. İşte BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: 7 saat sıcak, 9 saat soğuk, 36 saat buzlu muhafaza özellikli termos sürprizi!

Kumtel Dinamik Ankastre Set

• Cam Davlumbaz
• 60 cm açılı davlumbaz
• Siyah cam
• Alüminyum filtre
• Emaye Ocak
• 4 gözü gazlı
• Siyah emayeli
• Otomatik çakmaklı
• Ankastre Fırın
• A+ sınıfı enerji
• İç aydınlatma lambası
• Termostat
• 3 program

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BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: 7 saat sıcak, 9 saat soğuk, 36 saat buzlu muhafaza özellikli termos sürprizi!

Kumtel
Mini Fırın

• 32 Litre
• Termostatlı

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  • 28
BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: 7 saat sıcak, 9 saat soğuk, 36 saat buzlu muhafaza özellikli termos sürprizi!

Stanley
Termos 0,47 Lt

• Çift duvar vakum yalıtımlı
• 7 saat soğuk, 9 saat sıcak, 36 saat buzlu muhafaza

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  • 28
BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: 7 saat sıcak, 9 saat soğuk, 36 saat buzlu muhafaza özellikli termos sürprizi!

Fakir
Rendeli Blender Seti

• 4 bıçaklı
• 230 V ~ 50/60 Hz