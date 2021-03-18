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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hedef 5 milyon turist! Teröristler yıktı devlet ayağa kaldırdı Hedef 5 milyon turist! Teröristler yıktı devlet ayağa kaldırdı Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde PKK'lı teröristler, 2015-2016 yıllarında yaptıkları çukur eylemiyle birçok alanı yakıp, yıktı; cami, kilise ve tarihi mekanların yanı sıra binlerce evi de kullanılamaz hale getirdi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçenin yeniden inşası için çalışma başlatıldı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, çukur eylemleri sırasında 7 bini aşkın konut ve 21 bin kişinin yaşadığı alanın tahrip olduğunu belirterek, "Sur'daki yapılanmanın tamamlanması ve yeni alanların açılmasıyla 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz" dedi. Giriş Tarihi: 18.03.2021 12:38
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 2 Aralık 2015'te Sur içinde kalan Fatihpaşa, Hasırlı, Dabanoğlu, Savaş, Cevatpaşa ve Cemal Yılmaz mahallerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından 18 Aralık'ta bordo bereliler, jandarma, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu' düzenledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Operasyon, 9 Mart 2016'da sona ererken, 279 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 206 barikat kaldırıldı, 7 hendek kapatıldı, 365 el yapımı patlayıcı imha edildi, 504 silah ve bu silahlara ait 48 bin 48 mühimmat ele geçirildi. Çukur eylemleri sırasında PKK'lı teröristler tarafından çok sayıda tarihi mekan ve ev de tahrip edildi.
TOKİ'DEN EVLERİ YIKILANLAR İÇİN YENİ KONUT
Teröristlerin çukur eylemleri sırasında binlerce evin yıkılması nedeniyle yerinden edilenler ve Sur'un yeniden ihyası için projeler hayata geçirildi. PKK'lı teröristlerin evlerini yıktığı kişiler için TOKİ tarafından kentin bazı yerleşim alanlarında yeni konutlar inşa edilirken, Sur için de yeni imar planı hazırlanarak, hem restorasyon hem de inşa çalışmaları başlatıldı.
'6 MAHALLE TAMAMEN YOK OLDU'
Sur'daki inşa ve restorasyon çalışmalarına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Fatihpaşa, Hasırlı, Dabanoğlu, Savaş, Cevatpaşa ve Cemal Yılmaz mahallerinde 7 bini aşkın konut ve 21 bin kişinin yaşadığı alanların tahrip olduğu söyledi. Kaymakam Çiftçi, şöyle konuştu:
"2015 yılındaki çukur eylemlerinden sonra Sur'daki 6 mahallemiz adeta tamamen yok olmuştu. Bu mahallelerimizde 7 bini aşkın konut ve 21 bin vatandaşın yaşadığı alanlar maalesef tahrip olmuştu. Çatışma sürecinin sona erdiği tarihten itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ve talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde çok yoğun bir çalışma başlatıldı.