Hedef 5 milyon turist! Teröristler yıktı devlet ayağa kaldırdı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde PKK'lı teröristler, 2015-2016 yıllarında yaptıkları çukur eylemiyle birçok alanı yakıp, yıktı; cami, kilise ve tarihi mekanların yanı sıra binlerce evi de kullanılamaz hale getirdi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçenin yeniden inşası için çalışma başlatıldı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, çukur eylemleri sırasında 7 bini aşkın konut ve 21 bin kişinin yaşadığı alanın tahrip olduğunu belirterek, "Sur'daki yapılanmanın tamamlanması ve yeni alanların açılmasıyla 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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