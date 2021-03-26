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Haberler Galeri İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü

İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü

İki jaguarın karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyayı salladı. Vahşi doğanın acımasız yüzünü gözler önüne seren yaşam mücadelesi kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 13:07
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İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü

Vahşi doğadan nefes kesen görüntüler gelmeye devam ediyor. Karşı karşıya gelen 2 yırtıcı kozlarını işte böyle paylaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü
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İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü
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İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü
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İki jaguar karşı karşıya geldi! Vahşi doğadan sosyal medyayı sallayan görüntü