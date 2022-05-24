24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Göz gözü görmedi! Toz bulutu görüş mesafesini yok etti! Meteorolojiden önemli uyarı: Zorunlu değilse dışarı çıkmayın

Göz gözü görmedi! Toz bulutu görüş mesafesini yok etti! Meteorolojiden önemli uyarı: Zorunlu değilse dışarı çıkmayın

Suriye üzerinden gelen ve dünden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı, Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Siirt'te hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Uzmanlar, zorunlu haller dışında özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 20:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 20:30
  • 1
  • 12
Göz gözü görmedi! Toz bulutu görüş mesafesini yok etti! Meteorolojiden önemli uyarı: Zorunlu değilse dışarı çıkmayın
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dün başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Göz gözü görmedi! Toz bulutu görüş mesafesini yok etti! Meteorolojiden önemli uyarı: Zorunlu değilse dışarı çıkmayın
Şırnak ve ilçesi Silopi ile Siirt'te kuvvetli rüzgarla birlikte gelen toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.
  • 3
  • 12
Göz gözü görmedi! Toz bulutu görüş mesafesini yok etti! Meteorolojiden önemli uyarı: Zorunlu değilse dışarı çıkmayın
Bazı bölgelerde özellikle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.
  • 4
  • 12
Göz gözü görmedi! Toz bulutu görüş mesafesini yok etti! Meteorolojiden önemli uyarı: Zorunlu değilse dışarı çıkmayın
Hava kalitesindeki düşüş nedeniyle uzmanlar, zorunlu haller dışında özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.
  • 5
  • 12
Göz gözü görmedi! Toz bulutu görüş mesafesini yok etti! Meteorolojiden önemli uyarı: Zorunlu değilse dışarı çıkmayın