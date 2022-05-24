Göz gözü görmedi! Toz bulutu görüş mesafesini yok etti! Meteorolojiden önemli uyarı: Zorunlu değilse dışarı çıkmayın

Suriye üzerinden gelen ve dünden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı, Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Siirt'te hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Uzmanlar, zorunlu haller dışında özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 20:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 20:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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