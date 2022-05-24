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Sindirim problemlerine son! Bağırsakları en iyi çalıştıran 15 gıda

Vücutta sindirim sistemini en çok zora sokan bağırsak sağlığı, düzenli olarak desteklenmeli. Bu sebeple de düzenli beslenmek bu sorunların ortadan kalkmasında önemli bir rol oynuyor. Doğru yiyecekler tüketerek kabızlık gibi birçok sindirim sistemi problemlerinden kurtulmanız mümkün. İşte bağırsaklara en iyi gelen 15 gıda...

Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:10
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Sindirim problemlerine son! Bağırsakları en iyi çalıştıran 15 gıda

Halk arasında huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı, divertikülit ve mide ekşimesi gibi belirli durumlar ciddi sindirim sorunları riskini daha da arttırabilir.

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Sindirim problemlerine son! Bağırsakları en iyi çalıştıran 15 gıda

Sağlıklı bir insanın bile yaptığı diyetlerde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler de sindirim sorunu yaşatabilir. Sindiriminize iyi gelecek en iyi 15 yiyecek…

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Sindirim problemlerine son! Bağırsakları en iyi çalıştıran 15 gıda

YOĞURT

Yoğurt, tipik olarak laktik asit bakterileri tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan, bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakteriler olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterileri içerir.

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Sindirim problemlerine son! Bağırsakları en iyi çalıştıran 15 gıda

Probiyotikler bağırsağınızda doğal olarak bulunurken, yoğurt gibi yiyeceklerle alımınızı artırmak sindirimi kolaylaştırabilir. Probiyotikler şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Ayrıca laktozun veya süt şekerinin sindirimini iyileştirdiği de gösterilmiştir. Ancak her yoğurt probiyotik içermez. Alışveriş yaparken mutlaka paketin üzerinde "canlı ve aktif kültürler" olup olmadığına bakın.

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Sindirim problemlerine son! Bağırsakları en iyi çalıştıran 15 gıda

ELMA

Elmalar, çözünür bir lif olan zengin bir pektin kaynağıdır. Pektin, ince bağırsağınızda sindirimi atlar ve daha sonra kolonunuzdaki dost bakteriler tarafından parçalanır. Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir.