PÖH'lerin güvenliğini sağlıyor! 'Ejder' dakikalarla yarışıyor!

Özel harekat şube müdürlüğü bahçesinde park halinde bekleyen bu araç, 9 kişi kapasitesine sahip. İçerisinde özel oluşturulan bölmelerde bir polisin ihtiyacı olan her türlü silah ve tabanca, mermi, koçbaşı gibi en ince ayrıntısına kadar tüm mühimmat hazırda bekliyor. İhbar gelmesi halinde 9 kişilik polis timi binadan çıkıp bu araca binerek yolda silah hazırlığını yapıyor. Böylece 1 dakika içerisinde ihbarda bulunulan adrese çıkış yapılabiliyor.