BİM'de cuma günü sürprizleri dolu dolu! 18 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta cam set üstü ocak, pamuklu halı, püsküllü koltuk örtüsü, 3'lü vakumlu hurç seti, keten ayakkabı, kapı önü paspası, müzikli ışıklı oyuncak gitar, oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM cuma kampanyalarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 17:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL