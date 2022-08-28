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Plaja gitti başına gelmeyen kalmadı! Denizden çıkan aynaya bakınca şoke oldu

Zonguldak'ta başında şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 33 yaşındaki gencin; yaşadığı durumun sıcak ödemine maruz kalması sonucu ortaya çıktığı tespit edildi. Hastayı inceleyen uzmanlar ise tıpta nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını, vakayı uluslararası kongrede yayınlayacaklarını ifade etti.

Giriş Tarihi: 28.08.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 16:25
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Plaja gitti başına gelmeyen kalmadı! Denizden çıkan aynaya bakınca şoke oldu

İstanbul'da çalışan 33 yaşındaki Caner Arık, tatil için Zonguldak'a geldi. Tatilini denizde geçiren Arık, başındaki şişliği fark edince ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu.

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Plaja gitti başına gelmeyen kalmadı! Denizden çıkan aynaya bakınca şoke oldu

İlk muayenede hastayı birtakım testlerden geçiren doktorlar, vakanın sıcağa bağlı ödem olduğunu tespit etti. Ödemin el ve ayaklarda yaşanmasının normal olduğu ancak tıp literatüründe ilk kez saçlı deride olduğunu söyleyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil şöyle dedi:

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Plaja gitti başına gelmeyen kalmadı! Denizden çıkan aynaya bakınca şoke oldu

"Başında şişme yakınmasıyla 33 yaşında erkek hasta geldi. Vakanın değerlendirme sonrasında başında ciddi bir ödem vardı. Ödemin nedenini hiçbir şekilde açıklayamıyorlardı. Ödem yapacak nedenlere baktık. Nedenlerin hepsini tek tek inceledik.

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Plaja gitti başına gelmeyen kalmadı! Denizden çıkan aynaya bakınca şoke oldu

Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini günlük proteinle beslendiğini iki günde bir 25 gram kadar protein tozuyla beslendiğini öğrendik. Diğer nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı lokalize ödem kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık.

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Plaja gitti başına gelmeyen kalmadı! Denizden çıkan aynaya bakınca şoke oldu

Sıcaklık hastalıkları sıcak hava akımlarının olduğu nedenlerde sık karşılaştığımız durumdur. İyi huylu isilik dediğimiz sıcağa bağlı döküntüler, ellerde ayaklarda sıcağa bağlı şişlik, bunun üst kademesi sıcağa bağlı senkop (bayılma) ve ölümcül derecesi de sıcak çarpması oluyor. Sıcak ödemi sık görülen bir durum.