Plaja gitti başına gelmeyen kalmadı! Denizden çıkan aynaya bakınca şoke oldu

Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini günlük proteinle beslendiğini iki günde bir 25 gram kadar protein tozuyla beslendiğini öğrendik. Diğer nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı lokalize ödem kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık.