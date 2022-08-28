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Plaja gitti başına gelmeyen kalmadı! Denizden çıkan aynaya bakınca şoke oldu
Zonguldak'ta başında şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 33 yaşındaki gencin; yaşadığı durumun sıcak ödemine maruz kalması sonucu ortaya çıktığı tespit edildi. Hastayı inceleyen uzmanlar ise tıpta nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını, vakayı uluslararası kongrede yayınlayacaklarını ifade etti.
Giriş Tarihi: 28.08.2022 16:25Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 16:25