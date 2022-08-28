Cinayetten saatler önce nikah yenilediler! Kan donduran ifade: Yasak aşk iddiası
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayınpederini öldüren ve eşini başına keserle vurarak ağır yaralayan M.E.'nin, ifadeleri kan dondururken, çiftin cinayetten saatler önce dini nikah tazelediği görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.08.2022
17:32 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
17:32
Olay, 12 Temmuz tarihinde gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yeni Devir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Z.E. (37) bir süreliğine Eskişehir'de yaşayan babası Cafer Tayyar Akçay'ın (65) yanına gitti. Babası çifti barıştırmak için kızı Z.E. ile eşinin birlikte yaşadığı Darıca ilçesindeki evine geldi. Burada M.E. (40) ile eşi ve kayınpederi arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın daha da büyümesi üzerine M.E. eline geçirdiği keserle eşinin başına vurarak ağır yaraladı. Gözü dönen koca, daha sonra da bıçakla kayınpederini öldürdü. Cinayetten saatler önce eşiyle dini nikah tazelediği ortaya çıkan cani koca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.E.'nin verdiği ifadeler ortaya çıktı.
EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI VE KENDİSİNE BÜYÜ YAPTIĞINI İDDİA ETTİ İfadesinde, yaklaşık 20 yıldır evli olduğu eşi Z.E.'nin 15 yıldır kendisini aldattığı ile ilgili çevreden duyumlar aldığını söyleyen M.E., "Aynı zamanda ben işteyken de çocuklarımın evde olmasına rağmen eşim eve erkek alıyormuş. Ben bu konuyu eşimle konuştuğumda bu hususu her zaman reddediyordu. Aynı zamanda eşim kör etme büyüsü, uyutma büyüsü ve delirtmek için yemeklerime zehir kattığını düşünüyorum. Eşimin bunları yapmasının sebebi tamamen beni aldatması ile ilgilidir. Ben yokken eve adam alıp almadığını çocuklarıma sorduğumda bu hususu çocuklarım da reddediyorlardı. Ben uyuşturucu madde kullanırım ancak alkol kullanmam.
Eşimle de ara ara beraber uyuşturucu madde içerdik. Yaklaşık 15 gün önce de eşimle beraber uyuşturucu madde içmiştik. Yaklaşık 15 yıldır eşimin beni aldattığını düşündüğümden dolayı en son 10 gün önce eşimle şiddetli bir şekilde tartıştık. Hatta eşime bir tane tokat attım ve eşimin sol gözaltı morarmıştı. Bu kavga esnasında kendi isteğimle eşimi dini olarak sözlü bir biçimde boşadım. Akabinde eşime babanın evine giderek bir süre kafa dinle dedim. Daha sonra eşim babasının Eskişehir'de bulunan evine gitti. Bu süreçte eşimle telefonla ara ara konuşuyorduk. Bu konuşmalarda ben eşimin ailesine eşimin beni aldattığı ile ilgili sözler kendilerine söylediğimde eşimin ailesi bu durumu kesinlikle kabul etmiyorlardı. Huzursuzluğun sebebinin benim uyuşturucu madde kullanmam olduğunu düşünüyorlardı" dedi.
CİNAYETTEN SAATLER ÖNCE DİNİ NİKAH TAZELEDİLER Eşinin ailesinin kendisine uyuşturucu maddeyi bırakması gerektiğini söyleyen M.E., "Ben de 11 Ağustos günü eşimle ve babasıyla telefonla konuşarak kendilerine uyuşturucu madde kullanmayacağımı, evde huzursuzluk çıkarmayacağımı, eşimi sevdiğimi söyledim. Eşim ve ailesi de her şeyin düzeleceğine inandılar. Akşam üzeri saat 18.00 sıralarında Darıca'ya eşimle birlikte ikamet ettiğim eve geldiler. Ben, eşim ve çocuklarım yatsı namazına kadar kendi evimizde vakit geçirdik. Hatta bir ara ben eşimle birlikte 1 buçuk saati aşkın bir süre ikametimin yakınlarında bulunan ormanda dolaştık.