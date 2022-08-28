Cinayetten saatler önce nikah yenilediler! Kan donduran ifade: Yasak aşk iddiası

Eşimle de ara ara beraber uyuşturucu madde içerdik. Yaklaşık 15 gün önce de eşimle beraber uyuşturucu madde içmiştik. Yaklaşık 15 yıldır eşimin beni aldattığını düşündüğümden dolayı en son 10 gün önce eşimle şiddetli bir şekilde tartıştık. Hatta eşime bir tane tokat attım ve eşimin sol gözaltı morarmıştı. Bu kavga esnasında kendi isteğimle eşimi dini olarak sözlü bir biçimde boşadım. Akabinde eşime babanın evine giderek bir süre kafa dinle dedim. Daha sonra eşim babasının Eskişehir'de bulunan evine gitti. Bu süreçte eşimle telefonla ara ara konuşuyorduk. Bu konuşmalarda ben eşimin ailesine eşimin beni aldattığı ile ilgili sözler kendilerine söylediğimde eşimin ailesi bu durumu kesinlikle kabul etmiyorlardı. Huzursuzluğun sebebinin benim uyuşturucu madde kullanmam olduğunu düşünüyorlardı" dedi.