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Balık tutmaya giden adam gözlerine inanamadı! Yakaladığı balığın sevincini yaşarken içinden çıkan midesini bulandırdı
ABD'nin Missouri eyaletinde balık avlayan Monroe MacKinney yakaladığı balığın sevincini yaşarken gözlerine inanamadı. Büyük balık sevinci yaşayan kişi balığın ağzındaki kancayı çıkarırken gördüğü manzara karşısında midesi bulandı.
Giriş Tarihi: 21.01.2022 13:57Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 13:57