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Haberler Galeri Balık tutmaya giden adam gözlerine inanamadı! Yakaladığı balığın sevincini yaşarken içinden çıkan midesini bulandırdı

Balık tutmaya giden adam gözlerine inanamadı! Yakaladığı balığın sevincini yaşarken içinden çıkan midesini bulandırdı

ABD'nin Missouri eyaletinde balık avlayan Monroe MacKinney yakaladığı balığın sevincini yaşarken gözlerine inanamadı. Büyük balık sevinci yaşayan kişi balığın ağzındaki kancayı çıkarırken gördüğü manzara karşısında midesi bulandı.

Giriş Tarihi: 21.01.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 13:57
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Balık tutmaya giden adam gözlerine inanamadı! Yakaladığı balığın sevincini yaşarken içinden çıkan midesini bulandırdı

ABD'nin Missouri eyaletinde balık avlayan Monroe MacKinney yakaladığı balığın sevincini yaşarken gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Balık tutmaya giden adam gözlerine inanamadı! Yakaladığı balığın sevincini yaşarken içinden çıkan midesini bulandırdı

Ailesinin Missouri'deki evinde balık tutmaya çıkan Monroe MacKinney, iri bir balık yakaladı.

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Balık tutmaya giden adam gözlerine inanamadı! Yakaladığı balığın sevincini yaşarken içinden çıkan midesini bulandırdı

Balığı çekip ağzındaki kancayı çıkarmaya çalıştığı anda gözlerine inanamadı. Balığın içinde ölü bir köstebek vardı!

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Balık tutmaya giden adam gözlerine inanamadı! Yakaladığı balığın sevincini yaşarken içinden çıkan midesini bulandırdı

Balık tutmayı çok sevdiğini söyleyen MacKinney, yaşadığı enteresan olayı "Balığın ağzındaki kancayı çıkarmaya çalışırken inanılmaz bir şeyle karşılaştım. Balığın içinde bütün bir köstebek vardı! sözleriyle anlattı.

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Balık tutmaya giden adam gözlerine inanamadı! Yakaladığı balığın sevincini yaşarken içinden çıkan midesini bulandırdı