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Gayrimenkul zengini Keziban Keskin aylardır kayıptı! Kan donduran cinayet ortaya çıktı: Benzinle yakıp parçalara ayırmışlar

Konya'da ikamet eden 3 çocuk sahibi Kerziban Keskin, 2021'in ekim ayının ilk haftasında Antalya Serik' te yaşayan H.D. adlı kadın arkadaşının yanına gitmişti. Keskin, geldikten 20-25 gün sonra sırra kadem basmıştı. Keskin'in Konya'daki çocukları, anneleri ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu. 83 gündür ortada olmayan gayrimenkul zengini Kerziban Keskin'in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili dehşete düşüren detaylar ortaya çıkarken yapılan kazı çalışmalarında Keskin'im yanmış kemik parçaları bulundu. İşte kan donduran cinayetin detayları…

İHA
Giriş Tarihi: 21.01.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 12:01
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Gayrimenkul zengini Keziban Keskin aylardır kayıptı! Kan donduran cinayet ortaya çıktı: Benzinle yakıp parçalara ayırmışlar

Konya'dan Antalya'ya giden ve 2,5 aydır kendisine ulaşılamayan emlak zengini 61 yaşındaki Kerziban Keskin'in, Serik ilçesinde vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, televizyon kanalının canlı yayınına katılan Rüstem B., Keskin'in, Hüsniye D. tarafından iple boğulduğunu öne sürerek, "Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" ifadelerini kullanmıştı.

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Gayrimenkul zengini Keziban Keskin aylardır kayıptı! Kan donduran cinayet ortaya çıktı: Benzinle yakıp parçalara ayırmışlar

Antalya emniyeti de aynı zamanlı operasyon gerçekleştirerek, Rüstem B. ve eşi İnayet B.'yi İstanbul'da, Hüsniye D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç.'yi ise Antalya'da gözaltına aldı.

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Gayrimenkul zengini Keziban Keskin aylardır kayıptı! Kan donduran cinayet ortaya çıktı: Benzinle yakıp parçalara ayırmışlar

''ANNEM PARASI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR''

Erkan Ünüvar, babası, dedesi ve diğer eşlerinden annesine gayrimenkuller kaldığını belirterek, parası ve malları için öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Son olarak annesinin Alanya'da biriyle evlendiğini, bu evlilikten kendisine gayrimenkuller kaldığını aktaran Ünüvar, "Serik ilçesinde ikamet eden Hüsniye D. isimli kadının ve erkek arkadaşı Ramazan Ç.'nin anneme zarar verdiğini düşünüyorum. Annem 18 Ekim tarihinde notere giderek Hüsniye D.'nin mallarını satabileceğine dair vekalet veriyor. Bizimle en son 30 Ekim tarihinde konuştu" dedi.

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Gayrimenkul zengini Keziban Keskin aylardır kayıptı! Kan donduran cinayet ortaya çıktı: Benzinle yakıp parçalara ayırmışlar

"ANNEM MESAJ ATMASINI BİLMEZDİ"

Son konuşmanın ardından annesine ulaşamadığını söyleyen Ünüvar "3 Kasım tarihinde annemin telefonundan 'Oğlum ben biraz gecikeceğim. İşlerim uzadı burada' şeklinde bir mesaj geldi. Annem, mesaj atmasını bilmezdi. Ayrıca yazı dili, annemizin söylemlerinden çok farklıydı. Bu mesajı Hüsniye D.'nin yazdığını düşünüyorum. Ondan sonra da annemden bir daha haber alamadık" diye konuştu.

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Gayrimenkul zengini Keziban Keskin aylardır kayıptı! Kan donduran cinayet ortaya çıktı: Benzinle yakıp parçalara ayırmışlar

"ANNENİZ BİRİYLE EVLENDİ BALAYINA GİTTİ"

Ulaştıkları Hüsniye D.'nin ise kendilerine sürekli 'Anneniz biriyle evlendi. Balayına gitti. Kısa süre sonra gelecek' dediğini anlatan Ünüvar, "Anneme 50 bin TL kredi çektiren bu kadın, bizi sürekli oyaladı" dedi.