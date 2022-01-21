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Gayrimenkul zengini Keziban Keskin aylardır kayıptı! Kan donduran cinayet ortaya çıktı: Benzinle yakıp parçalara ayırmışlar
Konya'da ikamet eden 3 çocuk sahibi Kerziban Keskin, 2021'in ekim ayının ilk haftasında Antalya Serik' te yaşayan H.D. adlı kadın arkadaşının yanına gitmişti. Keskin, geldikten 20-25 gün sonra sırra kadem basmıştı. Keskin'in Konya'daki çocukları, anneleri ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu. 83 gündür ortada olmayan gayrimenkul zengini Kerziban Keskin'in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili dehşete düşüren detaylar ortaya çıkarken yapılan kazı çalışmalarında Keskin'im yanmış kemik parçaları bulundu. İşte kan donduran cinayetin detayları…