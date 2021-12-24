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Haberler Galeri Pitbull saldırısına uğrayan Asiye‘nin ailesi skandalı ortaya çıkardı: Önce tehdit sonra para teklifi geldi! |İşte Asiye’nin hastanede ilk görüntüsü

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye‘nin ailesi skandalı ortaya çıkardı: Önce tehdit sonra para teklifi geldi! |İşte Asiye’nin hastanede ilk görüntüsü

Son dakika haberleri! Gaziantep'te 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş, Türkiye'nin gündemine oturdu. Asiye'nin tedavisinin devam ettiğini söyleyen doktor hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklarken bir skandal daha gün yüzüne çıktı. Minik Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, siteden çıkarılmakla tehdit edildiklerini ve davacı olmamaları için para teklif edildiğini anlattı. Ülkeyi ayağa kaldıran olayda yeni bir detay ortaya çıktı! Hastaneden yeni kare geldi... İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:26
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye‘nin ailesi skandalı ortaya çıkardı: Önce tehdit sonra para teklifi geldi! |İşte Asiye’nin hastanede ilk görüntüsü

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye, sitede pitbull türü 2 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Sitede pitbull besleyen üç şahıs tutuklandı... Olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye‘nin ailesi skandalı ortaya çıkardı: Önce tehdit sonra para teklifi geldi! |İşte Asiye’nin hastanede ilk görüntüsü

2 PİTBULL 4 YAŞINDAKİ ASİYE'YE SALDIRDI

Korkunç olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyri Antep Sitesi'nde pitbull cinsi 2 köpek 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırdı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye‘nin ailesi skandalı ortaya çıkardı: Önce tehdit sonra para teklifi geldi! |İşte Asiye’nin hastanede ilk görüntüsü

Küçük kız olayı görenlerin yoğun çabası sonucu köpeklerden kurtarılarak ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye‘nin ailesi skandalı ortaya çıkardı: Önce tehdit sonra para teklifi geldi! |İşte Asiye’nin hastanede ilk görüntüsü

AMELİYATA ALINDI

Asiye burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Deva Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye‘nin ailesi skandalı ortaya çıkardı: Önce tehdit sonra para teklifi geldi! |İşte Asiye’nin hastanede ilk görüntüsü

SİTEDE YALNIZ DOLAŞMAYA KORKUYORLAR

Çevredekiler köpeklerin uzun süredir binada bulunduğunu, sitenin yanından yalnız başlarına geçmeye korktuklarını söyledi.

Hastaneye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Gaziantep Valisi Davut Gül, doktorlardan, Asiye'nin durumu ile ilgili bilgi aldı.