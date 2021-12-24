Pitbull saldırısına uğrayan Asiye‘nin ailesi skandalı ortaya çıkardı: Önce tehdit sonra para teklifi geldi! |İşte Asiye’nin hastanede ilk görüntüsü

Son dakika haberleri! Gaziantep'te 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş, Türkiye'nin gündemine oturdu. Asiye'nin tedavisinin devam ettiğini söyleyen doktor hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklarken bir skandal daha gün yüzüne çıktı. Minik Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, siteden çıkarılmakla tehdit edildiklerini ve davacı olmamaları için para teklif edildiğini anlattı. Ülkeyi ayağa kaldıran olayda yeni bir detay ortaya çıktı! Hastaneden yeni kare geldi... İşte son dakika haberinin detayları…