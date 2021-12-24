24 Aralık 2021, Cuma
Doktorlar yıllardır teşhis koyamadı! Başından öyle bir şey çıktı ki...
Batman'da ikamet eden 5 çocuk sahibi 36 yaşındaki Cemal Turan, başındaki kist sebebiyle senelerdir hastanelerin kapısını aşındırdı. GATA ile Hacettepe Hastanesine giden Turan'ın hastalığına 12 senedir teşhis konulamadı.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:31
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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü
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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü
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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü
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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü
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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü