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Doktorlar yıllardır teşhis koyamadı! Başından öyle bir şey çıktı ki...

Batman'da ikamet eden 5 çocuk sahibi 36 yaşındaki Cemal Turan, başındaki kist sebebiyle senelerdir hastanelerin kapısını aşındırdı. GATA ile Hacettepe Hastanesine giden Turan'ın hastalığına 12 senedir teşhis konulamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:31
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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü
12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü

Batman'da ikamet eden 36 yaşındaki Cemal Turan, hemen hemen 20 senedir başında oluşan kistten dolayı hayatı zorlaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü
12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü

5 çocuk babası Turan, GATA ve Hacettepe gibi bilinen hastanelere gitmesine rağmen hastalığına 12 yıldır bir teşhis konulamadığını belirtti.

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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü
12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü

"HAYATIMDAN BİR TAT ALAMIYORUM"

Yaşadığı hastalık yüzünden zor günler geçirdiğini aktaran Turan, daha önce çalışabilirken, dışarıya çıkabiliyorken öyle son zamanlarda artık evet öldüren bir hastalık değil, süründüren bir hastalık, kötü bir hastalık olmadığı kanısına vardığını dile getirdi. Turan, "Kanser değil hamdolsun, lakin süründürüyor. İş yapamıyorum, dışarı çıkamıyorum, gezemiyorum, hayatımdan bir tat alamıyorum.

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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü
12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü

"Belki yarın öbür gün çok daha kötü olacaktır. Gelişimi takip ettiğim zaman düne bakıyorum iyiydim. Bugüne bakıyorum daha kötü oldu, daha çok içinden çıkılmaz bir hal aldı ve daha büyüdü. Şimdi boynumun etrafını sarmış, kafamda küçük bir nohut büyüklüğündeyken şu an kafamın tamamını almış bir durumdadır. "

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12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü
12 senedir teşhis konulamadı! 5 çocuk sahibi adamın hayatı kabusa döndü

"BÖYLE YAŞAMIYORUM"

Kafamda boyun fıtığı var. Müdahale edilemiyor, sebep ise kitle var diye. Böyle yaşamıyorum. Bunun üzerine yetkililerden bunu çözebilirim diyecek doktorlardan destek istiyorum. Çalışmam gerekiyor çalışamıyorum. Çocuklarım var geçimimi sağlayamıyorum. Sağlık Bakanlığı'mızdan yetkilerden destek istiyorum" şeklinde konuştu.