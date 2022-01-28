Diyarbakır’da Ebrar’a kabusu yaşattılar! O anları kaydedip tehdit ettiler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki Ebrar Yalçınkaya, daha öncesinde tartışma yaşadığı Remziye isimli kadın ve 5 arkadaşının kendisini zorla bir eve götürüp darp ettiklerini ve o anları cep kaydettiklerini belirterek şikayetçi oldu. Bu şahısların kızlarını öldürmekle tehdit ettiğini iddia eden Yalçınkaya, "Sosyal medyaya giriyorum, her gün tehdit mesajları alıyorum. Diyorlar ki seni yakaladığımız yerde öldüreceğiz diyorlar" şeklinde konuştu.