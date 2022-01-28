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Diyarbakır’da Ebrar’a kabusu yaşattılar! O anları kaydedip tehdit ettiler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki Ebrar Yalçınkaya, daha öncesinde tartışma yaşadığı Remziye isimli kadın ve 5 arkadaşının kendisini zorla bir eve götürüp darp ettiklerini ve o anları cep kaydettiklerini belirterek şikayetçi oldu. Bu şahısların kızlarını öldürmekle tehdit ettiğini iddia eden Yalçınkaya, "Sosyal medyaya giriyorum, her gün tehdit mesajları alıyorum. Diyorlar ki seni yakaladığımız yerde öldüreceğiz diyorlar" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 15:45
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Diyarbakır’da Ebrar’a kabusu yaşattılar! O anları kaydedip tehdit ettiler

Olay, 20 Ocak günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir binanın en üst katında yaşandı.

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Diyarbakır’da Ebrar’a kabusu yaşattılar! O anları kaydedip tehdit ettiler

Bir müddet önce 2 çocuğunun babası, dini nikahlı kocası eczaevine giren Ebrar Yalçınkaya'nın yanına, geçen hafta Elazığ'dan Elif adlı arkadaşı geldi.

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Diyarbakır’da Ebrar’a kabusu yaşattılar! O anları kaydedip tehdit ettiler

Arkadaşı Yalçınkaya'ya, ortak tanıdıkları olan Ferhat ile sevgili olduklarını, fakat kendisini aldattığını belirterek, onun beraber olduğu kadını kendisine göstermesini söyledi.

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Diyarbakır’da Ebrar’a kabusu yaşattılar! O anları kaydedip tehdit ettiler

KADINI GÖSTERİNCE TARTIŞMA BAŞLADI

Bunun üzerine Ebrar Yalçınkaya ve arkadaşı bir mekana gitti.

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Diyarbakır’da Ebrar’a kabusu yaşattılar! O anları kaydedip tehdit ettiler

Yalçınkaya, Elif isimli arkadaşına, Ferhat'ın birlikte olduğu Remziye isimli kadını gösterdi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.