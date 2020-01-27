Pınar'ın katili kim? Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici: Arın ile gördüm!

"ARIN VE İRFAN HANIM'I GAZİNODA GÖRDÜM"

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici şu açıklamalarda bulundu;

"İrfan Hanım'ı gazinodan tanıyorum. Takma adı Erkek Sultan. Ben gidiyorum, oradan tanıyorum. Kendisini Arın'la defalarca gazinoda aynı masada görmüş bir insanım. Nasıl çıkıp da diyor ki; 'Ben Arın'la sosyal medyadan tanıştım.' Eminim; Arın benim mahallemin çocuğudur. Bu olay olmadan 3 hafta önce Arın'la konuştum "Arın girdiğin ortam ortam değil. Bu insanlar yanlış insanlar. Bunlardan çekil" dedim.