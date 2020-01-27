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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici: Arın ile gördüm!
Pınar'ın katili kim? diye Türkiye'nin merak ettiği konuda Müge Anlı canlı yayınına bir izleyici çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı'nın 27 Ocak canlı yayınında Trabzon'dan bağlanan bir izleyici Pınar'ın annesi hakkında konuştu. Öldürülen Pınar'ın katili kim? araması yapılırken, gözler anneye ve Arın'a çevrilmişti. Pınar'ın annesinin sevgilisi Arın ve Pınar arasında yaşananlar Türkiye'yi şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyicinin aktardıkları.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 13:57
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