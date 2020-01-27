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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici: Arın ile gördüm!

Pınar'ın katili kim? diye Türkiye'nin merak ettiği konuda Müge Anlı canlı yayınına bir izleyici çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı'nın 27 Ocak canlı yayınında Trabzon'dan bağlanan bir izleyici Pınar'ın annesi hakkında konuştu. Öldürülen Pınar'ın katili kim? araması yapılırken, gözler anneye ve Arın'a çevrilmişti. Pınar'ın annesinin sevgilisi Arın ve Pınar arasında yaşananlar Türkiye'yi şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyicinin aktardıkları.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 13:57
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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici: Arın ile gördüm!

Müge Anlı 27 Ocak canlı yayında adeta çılgına döndü. Trabzon'da öldürülen Pınar'ın katili aranırken, bu şehirde yaşayan bir kişi telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Pınar'ın ölümü ve annesi hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri.

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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici: Arın ile gördüm!

"ARIN VE İRFAN HANIM'I GAZİNODA GÖRDÜM"

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici şu açıklamalarda bulundu;

"İrfan Hanım'ı gazinodan tanıyorum. Takma adı Erkek Sultan. Ben gidiyorum, oradan tanıyorum. Kendisini Arın'la defalarca gazinoda aynı masada görmüş bir insanım. Nasıl çıkıp da diyor ki; 'Ben Arın'la sosyal medyadan tanıştım.' Eminim; Arın benim mahallemin çocuğudur. Bu olay olmadan 3 hafta önce Arın'la konuştum "Arın girdiğin ortam ortam değil. Bu insanlar yanlış insanlar. Bunlardan çekil" dedim.

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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici: Arın ile gördüm!

" 3 hafta sonra da başına bu olay geldi. Pınar ve Tuğba'nın kendilerini simayan tanıyorum. Onlar gece saat 00:00'dan sonra o gazinoda görüyordum. Tuğba yalan söylüyor."

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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici: Arın ile gördüm!

"HATIRLAMIYORUM"

Müge Anlı, izleyicinin açıklamaları sonrası Pınar'ın annesi İrfan Hanım'a, "Gazinoda mı tanıştın" sorusunu yöneltti.

İrfan Hanım ise, "Hayır sosyal medyada tanıştım. Ama beni gazinoda görüp eklediyse bilmiyorum. Hatırlamıyorum" dedi.

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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici: Arın ile gördüm!

Müge Anlı bu kez telefon hattındaki izleyiciye "Siz ne zaman gördünüz?" diye sordu.