Elazığ depremi mağdurları için ne kadar toplandı? AFAD açıkladı

"1 BİNA ENKAZINDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'na vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:



"5 milyon 312 bin 85 lira kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 25 milyon 252 bin 280 lira SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır. Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor."