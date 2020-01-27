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Elazığ depremi mağdurları için ne kadar toplandı? AFAD açıkladı

Elazığ depremi sonrası Türkiye'nin her bölgesinden yardımlar yapıldı. AFAD, yapılan destekleri resmi olarak tek tek açıkladı. Dünya basının gözünü Türkiye'ye çevirdiği Elazığ depreminde toplam 39 kişi hayatını kaybetti. AFAD, başlatılan özel yardım kampanyaları dışında toplanan yardımı açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır" denildi.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 11:03
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Elazığ depremi mağdurları için ne kadar toplandı? AFAD açıkladı

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana geldiği, toplam artçı deprem sayısının 948 olduğu belirtilerek, "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır." denildi.

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Elazığ depremi mağdurları için ne kadar toplandı? AFAD açıkladı

İŞTE AFAD'IN AÇIKLAMASI:

Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1516'sı taburcu edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeği bölgede görev yapmaktadır.

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Elazığ depremi mağdurları için ne kadar toplandı? AFAD açıkladı

Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak ve 62 bin 963 battaniye ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır" denildi.

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Elazığ depremi mağdurları için ne kadar toplandı? AFAD açıkladı

"1 BİNA ENKAZINDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'na vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"5 milyon 312 bin 85 lira kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 25 milyon 252 bin 280 lira SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır. Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor."

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Elazığ depremi mağdurları için ne kadar toplandı? AFAD açıkladı

Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ ve Malatya Valilikleri emrine 6 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği vurgulandı.