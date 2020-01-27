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Elazığ depremi mağdurları için ne kadar toplandı? AFAD açıkladı
Elazığ depremi sonrası Türkiye'nin her bölgesinden yardımlar yapıldı. AFAD, yapılan destekleri resmi olarak tek tek açıkladı. Dünya basının gözünü Türkiye'ye çevirdiği Elazığ depreminde toplam 39 kişi hayatını kaybetti. AFAD, başlatılan özel yardım kampanyaları dışında toplanan yardımı açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır" denildi.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 11:03
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