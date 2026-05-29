Gündüz tatilcilerin, gece onların! Bu sahillere akşam 8'den sonra girmenin cezası 699 bin TL

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi başladı. Türkiye'deki 21 özel kumsalda 1 Mayıs itibarıyla gece giriş yasağı uygulanırken, kuralları ihlal edenlere 699 bin 245 TL para cezası kesilecek. Yasaklar eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz kıyılarındaki yuvalama sezonu başladı. Caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin üreme alanı olarak kullandığı kumsallarda koruma tedbirleri devreye alınırken, belirlenen sahillere gece girişler de yasaklandı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan deniz kaplumbağalarının yuvalama süreci her yıl nisan sonu veya mayıs ayında başlıyor. Erişkin kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı dönem temmuz ayından itibaren yavruların denize ulaşma süreciyle devam ediyor ve eylül sonuna kadar sürüyor.

TÜRKİYE'DE 21 YUVALAMA KUMSALI BULUNUYOR

Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanları Türkiye kıyılarında yer alıyor. En büyük yuvalama alanı ise Antalya'daki 30 kilometrelik Belek sahili olarak gösteriliyor. Türkiye'de 9'u Antalya'da olmak üzere Muğla, Mersin, Adana ve Hatay'da toplam 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunuyor.

Bu kumsallar Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık ve Samandağ olarak sıralanıyor.

BU YIL CEZA 699 BİN 245 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bu kumsallarda mayıs-eylül döneminde gece giriş yasağı uygulanıyor. Sahillere araçla girmek, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak da yasak faaliyetler arasında yer alıyor.

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliğe zarar verenlere ve yasakları ihlal edenlere idari para cezası uygulanıyor. 2026 yılı için belirlenen ceza tutarı 699 bin 245 TL olarak açıklandı. İhlalin tüzel kişi veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise ceza miktarı 2 milyon 97 bin TL'ye kadar çıkıyor.

GECE KAPLUMBAĞALARIN, GÜNDÜZ TATİLCİLERİN

1 Mayıs'ta başlayan uygulama kapsamında yerli ve yabancı turistler bu sahilleri yalnızca gündüz saatlerinde kullanabilecek. Koruma altındaki 21 kumsalda giriş yasağı her gün saat 20.00'de başlayıp saat 08.00'e kadar devam edecek.

