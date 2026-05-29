Gündüz tatilcilerin, gece onların! Bu sahillere akşam 8'den sonra girmenin cezası 699 bin TL

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi başladı. Türkiye'deki 21 özel kumsalda 1 Mayıs itibarıyla gece giriş yasağı uygulanırken, kuralları ihlal edenlere 699 bin 245 TL para cezası kesilecek. Yasaklar eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz kıyılarındaki yuvalama sezonu başladı. Caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin üreme alanı olarak kullandığı kumsallarda koruma tedbirleri devreye alınırken, belirlenen sahillere gece girişler de yasaklandı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan deniz kaplumbağalarının yuvalama süreci her yıl nisan sonu veya mayıs ayında başlıyor. Erişkin kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı dönem temmuz ayından itibaren yavruların denize ulaşma süreciyle devam ediyor ve eylül sonuna kadar sürüyor.

TÜRKİYE'DE 21 YUVALAMA KUMSALI BULUNUYOR Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanları Türkiye kıyılarında yer alıyor. En büyük yuvalama alanı ise Antalya'daki 30 kilometrelik Belek sahili olarak gösteriliyor. Türkiye'de 9'u Antalya'da olmak üzere Muğla, Mersin, Adana ve Hatay'da toplam 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunuyor.

Bu kumsallar Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık ve Samandağ olarak sıralanıyor.